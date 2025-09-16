Napoli, Beukema: "Che emozione il gol contro la Fiorentina. City? Siamo carichi"

L'entusiasmo in casa Napoli è alle stelle: tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato e una grande prestazione contro la Fiorentina ce fa ben sperare. A commentare la vittoria del Franchi, ci ha pensato uno dei protagonisti della partita , Sam Beukema : "È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva", ha affermato ai microfoni di Radio CRC. "Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. Una grande emozione per me. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi ".

Napoli, le parole di Beukema

Ora l'esordio in Champions League, tutt'altro che semplice contro il Manchester City di Guardiola: "Sono pronto per la prossima partita a Manchester. Vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti. Abbiamo iniziato bene, però è solo l'inizio: la strada è ancora lunghissima". E sul compagno di reparto Buongiorno: "Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori". Infine un commento sulla città: "Ho avuto modo di visitare un po'. Ho visto qualche luogo e il mare è bellissimo. Mi piace molto Napoli, mi trovo benissimo qui".