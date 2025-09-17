Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Emporio Armani firma le nuove divise del Napoli

La collaborazione quinquennale debutterà il 17 settembre, alla vigilia dell’esordio europeo a Manchester, e accompagnerà i Campioni d’Italia in viaggio e nelle occasioni formali in occasione di tutte le gare della stagione
Emporio Armani firma le nuove divise del Napoli
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Emporio Armani firma le divise formali ufficiali che i giocatori, i componenti dello staff e i manager della SSC Napoli indosseranno fuori dal campo, per tutta la stagione calcistica 2025/26. La collaborazione quinquennale debutterà il 17 settembre, alla vigilia dell’esordio europeo a Manchester, e accompagnerà i Campioni d’Italia in viaggio e nelle occasioni formali in occasione di tutte le gare della stagione. Questa nuova collaborazione con Emporio Armani si aggiunge e completa la partnership già in corso con EA7, sponsor tecnico della squadra per il quinto anno consecutivo.

Il guardaroba Emporio Armani unisce comfort e stile, eleganza e dinamicità, facendo leva su un forte spirito di sintesi. Si compone di abiti, anche formali con cravatta, t-shirt e pullover dal taglio essenziale, pratico, e comprende anche zaini, beauty case e trolley. Il classico colore blu navy dei capi viene arricchito con patch in pelle e ricami che celebrano il colore azzurro della squadra. La partnership tra Emporio Armani e SSC Napoli diventa espressione di identità, confermando il legame tra le due eccellenze italiane.

 

 

 

