"Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli": dal 24 settembre al cinema

Debutta nelle sale il film evento diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro
"Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli": dal 24 settembre al cinema
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

 Le bandiere del quarto, leggendario scudetto azzurro, sventolano ancora sui balconi di Napoli. A soli quattro mesi da quel trionfo, le emozioni di una stagione memorabile approdano ora sul grande schermo, nei migliori cinema di tutta Italia. Il 24 settembre debutta "Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli", il film evento diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia: "Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli" apre le porte del club, racconta retroscena e momenti mai visti e riporta i tifosi fino al 23 maggio 2025, giorno dell’apoteosi azzurra.

Il film ripercorre dall’interno del club come il gruppo guidato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, abbia saputo superare ogni ostacolo fino a riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio per la quarta volta nella storia. E come Napoli abbia risposto con una festa senza precedenti, capace di emozionare il mondo intero. Dopo i dubbi e le difficoltà della stagione precedente, l’ingaggio del nuovo talentuoso allenatore risolleva la piazza, rinsaldando il legame naturale e fortissimo con la squadra. Tra interviste a giocatori, staff e addetti ai lavori, ma anche talent internazionali e campioni di napoletanità, attraverso gol, giocate eccezionali, discorsi esclusivi dentro le mura sacre dello spogliatoio, lo spettatore rivive gli stati d’animo della squadra, i momenti di crisi, gli sliding doors fino all’epica vittoria finale. Inaspettata forse, ma decisamente meritata. I tifosi del Napoli, presenti e radicati in tutta Italia, potranno rivivere la cavalcata azzurra nei migliori cinema distribuiti su tutto il territorio nazionale.

