Manchester si colora di azzurro: la festa dei tremila tifosi del Napoli

Il presidente De Laurentiis guida la delegazione. Anche la signora Elisabetta, lady Conte, presente a Etihad insieme con la figlia Vittoria
dall'inviato Fabio Mandarini
Napoli

Napoli

MANCHESTER - Manchester comincia gradualmente ad assumere toni di azzurro Napoli più intensi. La mini invasione di tifosi cominciata stamattina sta entrando nel vivo: a Ringway sono atterrati anche i gruppi organizzati che insieme con gli altri sostenitori affolleranno la South Stand, la Tribuna Sud di Etihad. Nello spicchio dello Stadium del City dedicato agli ospiti, in totale, ci saranno 2.700 tifosi napoletani, più qualche altro centinaio di presenze sparpagliate in altri settori. La situazione è stata molto serena per l'intera mattinata e a breve, a ridosso della marcia verso lo stadio, sono in programma anche una serie di raduni nella centralissima Piccadilly e a Shambles, nei pressi della Manchester Cathedral. Le forze dell'ordine inglesi monitorano tutto insieme con i colleghi della Digos di Napoli. La squadra, nel frattempo, è ancora in ritiro nel suo hotel di Piccadilly. Il presidente De Laurentiis guida la delegazione. Anche la signora Elisabetta, lady Conte, sarà presente a Etihad insieme con la figlia Vittoria.

 

 

 

 

