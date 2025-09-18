De Laurentiis, che frecciata a Kvaratskhelia: "Non volevo dargli questa soddisfazione..."

Debutto stagionale in Champions League per il Napoli di Antonio Conte che affronta il Manchester City all'Etihad Stadium. Poco prima dell'inizio della sfida, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis sul suo rapporto con l'allenatore degli azzurri: "È stato molto importante che Antonio, a differenza delle precedenti esperienze, abbia assorbito l'amore e la passionalità che corre per tutte le vie di Napoli e dintorni. Io quando sto a Napoli mi sento un'altra persona, ho tutta la costiera amalfitana e chi più ne ha più ne metta. Non voglio fare pubblicità alla città più sensazionale d'Italia, ma credo che su Conte abbia fatto effetto. Con lui abbiamo avuto quel successo, dove ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamoa avuto". Poi la bordata a Kvaratskhelia e il suo entourage: "Si sarà inquietato per la cessione di Kvara, ma non volevo rischiare l'articolo 17. Non volevo dare questa soddisfazione al padre e ai suoi procuratori. Abbiamo dovuto cederlo, San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo portato la vittoria a casa".