De Laurentiis, che frecciata a Kvaratskhelia: "Non volevo dargli questa soddisfazione..."

Debutto stagionale in Champions League per il Napoli di Antonio Conte che affronta il Manchester City all'Etihad Stadium. Poco prima dell'inizio della sfida, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis sul suo rapporto con l'allenatore degli azzurri: "È stato molto importante che Antonio, a differenza delle precedenti esperienze, abbia assorbito l'amore e la passionalità che corre per tutte le vie di Napoli e dintorni. Io quando sto a Napoli mi sento un'altra persona, ho tutta la costiera amalfitana e chi più ne ha più ne metta. Non voglio fare pubblicità alla città più sensazionale d'Italia, ma credo che su Conte abbia fatto effetto. Con lui abbiamo avuto quel successo, dove ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamoa avuto". Poi la bordata a Kvaratskhelia e il suo entourage: "Si sarà inquietato per la cessione di Kvara, ma non volevo rischiare l'articolo 17. Non volevo dare questa soddisfazione al padre e ai suoi procuratori. Abbiamo dovuto cederlo, San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo portato la vittoria a casa".
Napoli, le parole di De Laurentiis
De Laurentiis poi continua: "In campionato siamo partiti bene. Stasera abbiamo una partita difficile. Terza volta a Manchester, purtroppo la nuova Champions League non ci permetterà di giocre in casa questa squadra. Lo facemmo sia con Mazzarri, giocando in maniera portentosa, che con Sarri. Stasera ci auguriamo di fare una prestazione per onorare la maglia. Ma andiamoci cauti, per noi è la prima volta con questa Champions. Andiamo con sentimento e ardore, ma non disperiamoci. Nella vita bisogna sperare e sperare. Di partite ne vedremo. Ho fiducia nelle capacità della squadra, in Antonio Conte e in tutti i nuovi acquisti". Il presidente ha poi parlato del nuovo film sul quarto scudetto del Napoli, Ag4in: "Abbiamo lavorato duramente per tutto l'anno facendo tesoro del successo che man mano stavamo raggiungendo. Giravamo in continuazione tante interviste e scene per rendere le emozioni che stavano vivendo tutti i tifosi nell'anno del quarto scudetto. Il film prenderà per mano il cuore di tutti i tifosi. Uscirà mercoledì 24 e invito tutti i napoletani che vogliono ripercorrere quelle tappe".
De Laurentiis: "Il calcio potente è quello inglese e saudita"
Parlando del futuro del Napoli e del calcio europeo: "Noi dobbiamo pensare a costruire lo stadio e il nuovo centro sportivo per continuare a crescere. Ma dobbiamo stare attenti perchè il calcio potente è quello inglese e saudito. Tutto il resto del mondo è in crisi e sta pagando los cotto di un'incapacità che gli stadi virtuali portino a casa i risultati economici che possa fare crescere. In Premier sono stati straordinari a poter decidere che la prima squadra promossa prende un minimo di 100 milioni di euro di diritti tv".
Infine il saluto con Ghoulam: "Eri il più forte d'Europa, meriti di essere continuamente celebrato. Non ti abbiamo dimenticato e sei ancora presenti nei nostri e nei cuori dei tifosi. Sei sempre il benvenuto in casa Napoli".
