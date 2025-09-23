L’urlo di Conte: ora con Allegri la sfida che segna un’epoca

Quattro vittorie su quattro, primato solitario in classifica, due punti di vantaggio sulla Juve. Il Napoli soffre ma non sbaglia, si sbarazza con fatica del Pisa e trova il primo allungo stagionale. Conte ritrova il sorriso dopo il ko di Manchester e può guardare tutti dall’alto. La sua corsa per abbracciare Lucca dopo il gol che ha chiuso la partita è la fotografia più bella della serata del Maradona . Il cambio indovinato, la risposta dell’attaccante finito troppo presto nel mirino dei critici, il salto e l’urlo liberatorio arrivati al termine di una serata molto più complicata del previsto. Merito dell’ottima partita della squadra di Gilardino, che ha lottato dal primo all’ultimo minuto, senza mai arrendersi. Con qualità, carattere e con grande coraggio. Ha dovuto conquistarsi passo dopo passo i tre punti il Napoli, si è regalato un altro finale da brividi dopo quello di Firenze ma anche stavolta è stato fortunato. Non solo errori ingenui, ma anche una prestazione non ai soliti ritmi. L’hanno decisa tre protagonisti inattesi come Gilmour, Spinazzola e Lucca , a testimonianza delle risorse e della profondità della rosa che Conte ha a disposizione.

De Bruyne fa impressione

Una rosa in cui continua a impressionare il modo di giocare di De Bruyne. Pur in una serata in cui non ha particolarmente brillato, è stato totale nell’interpretazione della partita. Fa tante cose, ovviamente tutte con qualità. Si alterna con il play fra i due centrali per impostare in fase di costruzione, si affianca alla punta ed è il primo a guidare la pressione, vede traiettorie di gioco anche quando c’è un traffico pazzesco, è sempre pericoloso sui calci piazzati. Un esempio, non solo per come gioca: la compostezza con cui ha lasciato il campo a Manchester al momento del cambio è un’immagine che resterà impressa nella mente dei compagni. Borbottare dopo una sostituzione da qui in avanti sarà difficile per tutti.

Conte sfida Allegri

Conte ora può godersi il primato solitario e mettersi davanti alla tv per sbirciare il Milan impegnato in Coppa Italia con il Lecce e prossimo avversario azzurro domenica a San Siro. Sarà il quarto impegno del ciclo da sei, prima della sosta resteranno poi solo Sporting Lisbona e Genoa. Sarà il primo vero esame importante del campionato, uno scontro diretto con una candidata molto autorevole alla vittoria finale. Sarà soprattutto la grande sfida fra i due allenatori più scudettati in Serie A (6 titoli italiani Allegri e 5 Conte, che però ha vinto anche una Premier), quelli che stanno segnando un’epoca. Alla Juve hanno fatto la storia, i loro numeri sono impressionanti: hanno vinto 11 degli ultimi 15 campionati. Semplicemente mostruosi. Allegri quest’anno ha il vantaggio di non avere impegni europei, l’anno scorso Conte lo ha sfruttato per arrivare primo al traguardo. Quella di domenica sarà anche la notte del duello fra due fenomeni che hanno scritto la recente storia del calcio mondiale, Modric e De Bruyne, ma anche l’occasione per il confronto fra due centrocampi top. Da un lato quello guidato dall’ex Pallone d’Oro e da Rabiot, dall’altro quello azzurro dei Fab Four. Una notte da campioni.