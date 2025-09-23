Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Conte e il siparietto virale in diretta tv: "Come sto io? Ah, Buongiorno..."

Al termine di Napoli-Pisa un'incomprensione tra Giusy Meloni e il tecnico degli azzurri ha innescato un momento esilarante
Conte e il siparietto virale in diretta tv: "Come sto io? Ah, Buongiorno..."
3 min
Napoli

Napoli

Un esilarante siparietto è andato in onda su Dazn al termine di Napoli-Pisa ed è diventato virale sui social. Cosa è accaduto? La partita si era appena conclusa. E stava per concluderesi anche l'intervista in diretta di Antonio Conte quando Giusy Meloni, dal campo, ha chiesto al tecnico degli azzurri all'ascolto in mixed zone: "Le chiedo solo in un flash: Buongiorno come sta?". Conte è rimasto spiazzato rispondendo: "Io?". È così calato un momento di silenzio e perplessità. Spazzato via dal giornalista che stava porgendo il microfono a Conte, che è intervienuto per fugare ogni dubbio: "No, Buongiorno, Alessandro. Alessandro Buongiorno. Come sta Buongiorno?". Ed è solo allora che Conte ha realizzato il soggetto della domanda. Sorridendo ha esclamato: "Ah! Buongiorno! Pensavo che mi stessi chiedendo come sto io!".

Conte, risate in diretta tv: "Stavo per ringraziarti per avermi chiesto come stavo"

"Pensava buongiorno, come sta?" ha commentato a sua volta Meloni, che non è riuscita a trattenere le risate per la simpatica incomprensione con Conte. Che a quel punto è stato al gioco: "Noi dobbiamo portare il defibrillatore in panchina! Stavo per ringraziarti per avermelo chiesto perché, comunque, potevamo stare un po' più tranquilli e, invece, alla fine eravamo lì".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

