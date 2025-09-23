Conte e il siparietto virale in diretta tv: "Come sto io? Ah, Buongiorno..."

Un esilarante siparietto è andato in onda su Dazn al termine di Napoli-Pisa ed è diventato virale sui social. Cosa è accaduto? La partita si era appena conclusa. E stava per concluderesi anche l'intervista in diretta di Antonio Conte quando Giusy Meloni, dal campo, ha chiesto al tecnico degli azzurri all'ascolto in mixed zone: "Le chiedo solo in un flash: Buongiorno come sta?". Conte è rimasto spiazzato rispondendo: "Io?". È così calato un momento di silenzio e perplessità. Spazzato via dal giornalista che stava porgendo il microfono a Conte, che è intervienuto per fugare ogni dubbio: "No, Buongiorno, Alessandro. Alessandro Buongiorno. Come sta Buongiorno?". Ed è solo allora che Conte ha realizzato il soggetto della domanda. Sorridendo ha esclamato: "Ah! Buongiorno! Pensavo che mi stessi chiedendo come sto io!".