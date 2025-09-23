Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Meret: "Peccato per il gol preso nel finale, primi in classifica seguendo Conte"

Il portiere degli azzurri ha parlato dopo il succeso per 3-2 al Maradona contro il Pisa
Napoli, Meret: "Peccato per il gol preso nel finale, primi in classifica seguendo Conte"
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine. Primi in classifica? Stiamo lavorando bene, seguendo quello che chiede Conte. Dobbiamo evitare disattenzioni". Così Alex Meret ai microfoni di Radio CRC dopo Napoli-Pisa. Il portiere degli azzurri ha poi aggiunto: "Sapevamo che non era una partita semplice, il Pisa è una squadra molto fisica, ma abbiamo approcciato nel modo giusto e ci portiamo a casa questi tre punti. Sono contento che abbiano segnato Gilmour, Spinazzola e Lucca perché hanno fatto una grande partita. Non è importante chi segna, ma creare tante occasioni. È sempre un lavoro di squadra, dobbiamo continuare così".

Meret: "Dobbiamo restare concentrati e non staccare mai la spina"

Tornando all'analisi della partita e ai due gol subiti, Meret ha commentato: "Il primo gol è scaturito da un rigore, generato da un rimpallo in area anche un po' sfortunato: c'è poco da dire. Per il secondo  potevamo gestire meglio quel pallone, magari calciandolo fuori, ma anche lì c'è stata un po' di sfortuna. Dobbiamo restare concentrati tutti i minuti, fino alla fine, senza staccare mai la spina. È la seconda partita che si ripete questo calo di concentrazione nel finale, ma ci sta perché sono anche partite difficili".

Meret dopo Napoli-Pisa: "Sappiamo cosa vuole Conte, seguendolo grandi risultati"

Meret ha concluso: "Ad ogni modo dobbiamo essere bravi nel restare concentrati ed eventualmente lavorare di squadra per riparare aa un errore del compagno. Primi in classifica? Seguendo quello che ci chiede Conte. Sappiamo cosa vuole e sappiamo che seguendolo possiamo raggiungere grandi risultati: siamo partiti al meglio e dobbiamo continuare così".

