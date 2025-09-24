Boniek elogia Conte e il suo Napoli: "In Champions potrebbe finalmente riuscire..."

Il vicepresidente UEFA Zibi Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiogoal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del club azzurro e su Conte: " E' una garanzia, un allenatore intelligente che sa come gestire certe cose . Una squadra di nuovo affamata e che cerca un traguardo, anche perché come avversarie quest’anno ha Juventus, Milan ed Inter. Anche se i nerazzurri li vedo un pizzico in difficoltà, mi sembra una squadra che non abbia più tanta voglia di vincere”, ha detto Boniek.

Le parole di Boniek sul Napoli, Conte e non solo

L’ex campione polacco ha poi parlato di alcuni grandi protagonisti del calcio europeo: “De Bruyne ha ancora tanto da dire, anche se gioca sotto la punta, mentre Modric è un po’ più semplice perché è arretrato e tocca molti più palloni. Di Modric sono un grande tifoso, però se un calciatore a 40 anni diventa il migliore in campo... (ride, ndr)”.

"In Champions il Napoli può fare bene"

Uno sguardo anche alla Champions League e al percorso del Napoli: “In Champions League il Napoli può fare bene, ma bisogna capire come affronterà questa fase campionato. Sfortunati nell’incontrare il City e per come è andata la partita. Ma non credo che abbiano difficoltà a raggiungere almeno i play-off. Se mi chiedessero chi sono i favoriti direi i soliti nomi, ma il Napoli potrebbe diventare una sorpresa. Conte aspetta di far bene in Champions ed ha tutte le qualità per poterci finalmente riuscire”.