Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

D'Ambrosio, notte da sogno al Maradona con il suo Napoli: Carlos in posa con McTominay e De Bruyne

Il giovane nuotatore, grande tifoso azzurro e ospite del club in occasione del match di campionato vinto contro il Pisa, celebra l'esperienza sui social: i dettagli
D'Ambrosio, notte da sogno al Maradona con il suo Napoli: Carlos in posa con McTominay e De Bruyne
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Una serata a tinte azzurre per il 18enne Carlos D'Ambrosio, una delle nuove stelle del nuoto italiano (argento con la 4x100 stile ai Mondiali dsi Singapore a luglio e più di recente oro nei 100 e nei 200 stile ai Mondiali giovanili di Otopeni) e ospite del Napoli in occasione del match di campionato vinto dalla squadra di Antonio Conte contro il Pisa.

 

 

Carlos D'Ambrosio, notte da sogno con il Napoli al Maradona

Nato a Valdagno, in provincia di Vicenza ma con un papà napoletano (cubana invece la mamma), è cresciuto all'ombra del Vesuvio prima di trasferirsi a 14 anni con la famiglia a Verona, dove non ha però smarrito la sua 'fede' calcistica e il suo amore per il Napoli. E lo stesso D'Ambrosio sui propri profili social ha voluto "ringraziare il Napoli" per la "bellissima esperienza" vissuta allo stadio Maradona, dove Carlos ha potuto scattare alcune foto con una maglia numero 10 personalizzata e insieme ai suoi idoli Scott McTominay e Kevin De Bruyne, poi pubblicate a corredo del post e divenute presto virali.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Il Napoli batte il Pisa al MaradonaD'Ambrosio show ai Mondiali giovanili