D'Ambrosio, notte da sogno al Maradona con il suo Napoli: Carlos in posa con McTominay e De Bruyne

NAPOLI - Una serata a tinte azzurre per il 18enne Carlos D'Ambrosio, una delle nuove stelle del nuoto italiano (argento con la 4x100 stile ai Mondiali dsi Singapore a luglio e più di recente oro nei 100 e nei 200 stile ai Mondiali giovanili di Otopeni ) e ospite del Napoli in occasione del match di campionato vinto dalla squadra di Antonio Conte contro il Pisa .

Carlos D'Ambrosio, notte da sogno con il Napoli al Maradona

Nato a Valdagno, in provincia di Vicenza ma con un papà napoletano (cubana invece la mamma), è cresciuto all'ombra del Vesuvio prima di trasferirsi a 14 anni con la famiglia a Verona, dove non ha però smarrito la sua 'fede' calcistica e il suo amore per il Napoli. E lo stesso D'Ambrosio sui propri profili social ha voluto "ringraziare il Napoli" per la "bellissima esperienza" vissuta allo stadio Maradona, dove Carlos ha potuto scattare alcune foto con una maglia numero 10 personalizzata e insieme ai suoi idoli Scott McTominay e Kevin De Bruyne, poi pubblicate a corredo del post e divenute presto virali.