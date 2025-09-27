Napoli, Lobotka protagonista: è primo in tutte le classifiche

Stanislav Lobotka risolve problemi . In Spagna, ai tempi del Celta Vigo, lo chiamavano senor Lobo, il Mr. Wolf di Tarantino, l’Harvey Keitel di Pulp Fiction che arriva nel momento del bisogno, durante il caos, per far tornare il sereno. Un soprannome che descrive forse meglio di ogni altro tentativo il suo calcio, la sua capacità di essere pulito nelle difficoltà e nel traffico. Lobo è il play di Conte, la mente, le gambe e il cuore del Napoli. Fa tutto lui senza farsi condizionare da etichette fastidiose. Non è solo un regista, ha tante qualità e sono tutte utili . Lo rendono unico. È a Napoli dal 2020, ha vinto due scudetti da protagonista, ha sofferto all’inizio ma poi, con Spalletti, è diventato titolare senza più perdere la cattedra. La Serie A ha cominciato ad esaltarlo, San Siro ora lo aspetta. Al Meazza sono sempre graditi i giocatori che fanno luce.

Lobotka sfida il suo idolo Modric

Domenica sfiderà Luka Modric che è il suo idolo assieme a Xavi. Un giocatore che aveva ammirato e studiato da vicino in Spagna durante le sfide contro il Real Madrid. Un modello, un riferimento per gesti tecnici, visione di gioco, classe e lucidità blindata anche nei momenti più complessi. Quando non è in campo, Lobo si gode i suoi momenti di relax e tra una serie tv e l’altra c’è sempre spazio per le partite: così scruta gli altri, i colleghi, prevede cosa potrebbe fare al loro posto, confronta il suo calcio con il loro. Modric è da sempre il suo osservato speciale. Il preferito.

Lobotka super, è primo in tutte le classifiche

Lobo è in vetta a tutte le classifiche sui palloni giocati, la precisione dei passaggi, i recuperi e i km percorsi. Corre tanto, corre bene, si muove di continuo per il campo. Non è propriamente un recupera palloni da rincorsa, è più un fan delle preventive. L’uomo giusto al posto giusto si direbbe. Coi suoi itinerari crea luce per i compagni che sanno sempre come dargliela. Si avvicina ai centrali, scorta gli esterni. Palla al piede non va mai in affanno. Una volta rivelò che la sua finta di corpo è la specialità della casa per disorientare gli avversari e crearsi varchi inaspettati. Non gioca molto di lungo, preferisce il calcio corto, un tocco e via, oppure affonda da solo centralmente quando vede che non c’è più troppo tempo.

Napoli, la firma di Lobotka sui gol più importanti

Il gol di Billing contro l’Inter al Maradona, quello dell’uno a uno in extremis, quello che molti hanno riconosciuto come il gol scudetto, nacque proprio così. Da una percussione palla al piede di Stani che sorprese a metà l’Inter infilandosi in un corridoio insospettabile. Ha fatto lo stesso un mese fa col Cagliari quando l’ha decisa Anguissa in pieno recupero sempre a Fuorigrotta. È una firma. Te ne accorgi quando sta per partire. C’è un motivo se le gioca tutte, o quasi. Col Pisa ha riposato ma solo per poco più di un tempo e dopo gli affanni dell’Etihad. Del Napoli è un insostituibile. Difetti? Pochi. Come i gol. Non è la specialità della casa. Appena 2 in 203 presenze. L’ultimo il 15 agosto 2022 a Verona, l’esordio del campionato che finirà in trionfo.

Lobotka, rapporto bellissimo con il Napoli

Ironia della sorte, ne segnava tanti da piccolo, quando faceva l’ala. Uno dei suoi primi idoli era stato Ronaldinho. Col tempo ha cambiato ruolo e si è imposto come centrocampista. In Italia, a differenza della Liga, ha trovato ritmi diversi, un calcio molto più tattico al quale si è abituato dopo qualche mese. Oggi nel suo ruolo è uno dei migliori, uno dei più continui in Serie A. Con l’Italia e Napoli ha un rapporto bellissimo. Adora il cibo, il clima, la gente. Non è stato facile imparare la lingua, ancora ci lavora. Intanto ha saputo farsi comprendere in altri modi. D’altronde è senor Lobo, risolve problemi.