Conte replica in conferenza: "Milan favorito? Sono solo giochini...". Poi parla di De Giorgi e dell'Italia del volley

"Quando giochi squadre che si chiamano Milan , Inter e Juventus è sempre un big match . Sono club che hanno storia, ambizione, un palmares di tutto rispetto. E noi abbiamo rispetto di tutti: dalle big alle neo promosse. Sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina, quella di San Siro . Andiamo a giocarci la partita". Così Antonio Conte alla vigilia di Milan-Napoli , gara valida per la quinta giornata di Serie A . Infermeria affollata: "Non è stata una settimana fortunata. Rrahmani e Buongiorno non sono presenti, a bbiamo avuto qualche altro problema. Di chi si tratta? Lo saprete domani . In un'annata i problemi arrivano, magari tutti in un momento, bisogna cercare di fare del nostro meglio. Il film Ag4ain ci ha fatto rivivere emozioni che potranno tornare utili contro il Milan? Abbiamo sempre una carica emotiva molto forte, chi gioca nel Napoli e chi vive Napoli ha un trasferimento di costante di questa passione. Dispiace, non sapevo che non ci sarebbero stati tifosi al seguito. Sono sempre importanti per noi".

Conte sull'Italvolley in finale: "Molto amico con De Giorgi, incrociamo le dita"

L'Italvolley in finale con De Giorgi, altro tecnico salentino vincente: "Sì, siamo molto amici con Fefè, incrociamo le dita e non diciamo niente. Come pallavolo stiamo facendo grandi cose, le donne con Velasco, altro grande allenatore, sono diventate campionesse del mondo. Ci auguriamo lo stesso destino col maschile e sarebbe fantastico, sarei contento anche per De Giorgi. Per noi, invece, ogni anno è diverso. L'anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti, a tenere sempre botta. Alla fine si tratta di prendere punti, ma quando fai queste partite contro club importanti in stadi come San Siro è inevitabile che sia importante".

Conte: "Milan favorito per lo scudetto? Giochino che lascio ai media"

Milan senza Coppe: favorito come il Napoli nella scorsa stagione? Conte commenta: "Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favoriti lo scorso anno visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie. Non do del favorito a nessuno, so solo, e ribadisco, che Milan, Inter e Juve per storia, tradizione, ingaggi, valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nella storia. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media, pensiamo a concentrarci. Noi dobbiamo cercare, al di là della gara che vuole fare il Milan, di fare quella preparata da noi".