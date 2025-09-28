Gigi D'Alessio: "Napoli? Speriamo di vincere lo scudetto". Poi su Conte...

Atmosfera delle grandi occasioni stasera a San Siro per il big match tra Milan e Napoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. A distanza, c'è anche Gigi D'Alessio, che ha parlato così prima del suo concerto a Piazza del Plebiscito ai microfoni di Dazn: "Ho diversi monitor sul palco dove ci sono i testi delle canzoni. In uno farò mandare in onda la partita. A volte arrivano giocatori per così dire normali, quando vanno via da Napoli sono fuoriclasse. Speriamo di vincere lo scudetto e di fare bene in Champions League, per non dire di vincerla. Tutto parte da come stai dentro, quando la squadra è bella unita, quando hai una città che spinge, che ti coccola e hai tantissime qualità il gioco è fatto. L'importante è mantenere un ottimo clima e divertirci. Questa è una squadra che ci farà divertire tanto. Credo che ognuno vuole vincere, ma se tutti vincessimo. Qualcuno deve pur perdere. Napoli ha una tifoseria che è magica".