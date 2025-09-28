Gigi D'Alessio: "Napoli? Speriamo di vincere lo scudetto". Poi su Conte...

Atmosfera delle grandi occasioni stasera a San Siro per il big match tra Milan e Napoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. A distanza, c'è anche Gigi D'Alessio, che ha parlato così prima del suo concerto a Piazza del Plebiscito ai microfoni di Dazn: "Ho diversi monitor sul palco dove ci sono i testi delle canzoni. In uno farò mandare in onda la partita. A volte arrivano giocatori per così dire normali, quando vanno via da Napoli sono fuoriclasse. Speriamo di vincere lo scudetto e di fare bene in Champions League, per non dire di vincerla. Tutto parte da come stai dentro, quando la squadra è bella unita, quando hai una città che spinge, che ti coccola e hai tantissime qualità il gioco è fatto. L'importante è mantenere un ottimo clima e divertirci. Questa è una squadra che ci farà divertire tanto. Credo che ognuno vuole vincere, ma se tutti vincessimo. Qualcuno deve pur perdere. Napoli ha una tifoseria che è magica".
Gigi D'Alessio prima di Milan-Napoli: "Vedrò la partita durante il concerto"
Il cantante napoletano ha poi continuato parlando dell'allenatore degli azzurri: "Conte è stato qui a vedere un mio concerto in Piazza del Plebiscito, è stata una bella serata. Lui è un ottimo direttore d'orchestra. Noi alziamo sempre l'asticella, ma il calcio ci deve dividere solo per novanta minuti. Poi dobbiamo essere tutti una grande famiglia. Sono contento che sia rimasto a Napoli. C'è stato un lungo abbraccio con sua moglie che ha fatto tanto per farlo restare. Lei voleva restare. Quando una famiglia è contenta di vivere in una città, meravigliosa come la nostra... Sappiamo dare tanto, figurarsi quando riceviamo. Mi ha fatto piacere aver partecipato al momento che ha sancito la permanenza di Antonio".