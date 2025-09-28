Conte diretta dopo Milan-Napoli: le interviste in tv e la conferenza stampa LIVE

Sulla sostituzione di De Bruyne e il suo disappunto: “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato. Se invece era per il cambio, allora ha preso la persona sbagliata".

23:44

Conte in conferenza: "Sono comunque soddisfatto"

"Cosa non mi è piaciuto? Possiamo sicuramente migliorare nelle situazioni in cui abbiamo preso gol: come squadra potevamo fare molto meglio. Se concediamo una rete che non nasce da una conclusione irresistibile, significa che c’è margine per crescere. Difensivamente avremmo potuto fare di più e lo valuteremo. Per il resto non ho rimproveri: venire a San Siro contro il Milan, provare a tenerli sempre sotto pressione alta, creare occasioni da gol… non è da tutti. Sono soddisfatto, perché questa è la strada che ci ha portato a raggiungere qualcosa di impensabile lo scorso anno".

23:32

Conte e i cambi

"Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente… Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.

23:31

Il problema della difesa e il capitolo Marianucci

“Mariannuci è un calciatore acquistato dal Napoli e fa parte della rosa. Non è inserito nella lista Champions, quindi mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene e si è guadagnato questa occasione. Ha grandi potenzialità e può trovare spazio nella nostra squadra: oggi ha meritato la sua chance. Per mercoledì speriamo che non accada nulla a Juan Jesus e Beukema, perché al momento abbiamo soltanto loro due a disposizione. Di Lorenzo è squalificato, mentre per Spinazzola e Olivera bisognerà valutare le loro condizioni visto che hanno qualche affaticamento. Quando si gioca ogni tre giorni e tutta la difesa è colpita da problemi fisici, bisogna fare valutazioni attente. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei giocatori arrivati quest’anno: hanno bisogno di tempo e di esperienza. Sono contento della prestazione di Luca, che lo aiuterà a crescere. Anche Gutierrez rientrava oggi dopo mesi di inattività: con lui abbiamo dovuto forzare la situazione, perché non avevamo terzini sinistri a disposizione e anche Mazzocchi stava recuperando da un problema.”

23:29

Conte e il ko contro il Milan: il commento

"Questa è la prima sconfitta su cinque partite. Arriva contro il Milan che non è l’ultima della classe. Ci sta prendere due gol, loro hanno qualità. E sul 2-0 era dura. Nonostante tutto abbiamo continuato a giocare".

23:19

Le prime parole di Conte

A Dazn arrivano le prime parole di Conte: “Mi dispiace aver preso subito gol. Partire qui a San Siro subito sotto è difficile. La squadra mi è piaciuta, ha pressato alto, abbiamo creato occasioni da gol".

23:17

Il calendario del Napoli

Settimana importante per gli azzurri, che torneranno in campo mercoledì 1 ottobre in casa contro lo Sporting Lisbona. Poi domenica 5 sempre al Maradona si gioca Napoli-Genoa.

22:56

Napoli, primo ko: come cambia la classifica

Prima sconfitta per gli azzurri che rimangono a 12 punti. Gli stessi di Milan e Roma. Juve a quota 11, Inter, Atalanta e Cremonese a 9.

22:44

Il Milan batte il Napoli: a breve le parole di Conte

Il Milan vince in casa contro il Napoli. Risultato finale di 2-1. Tra poco le parole di Antonio Conte.

San Siro - Milano