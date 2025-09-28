Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Conte diretta dopo Milan-Napoli: le interviste in tv e la conferenza stampa LIVE

Le parole del tecnico azzurro direttamente da San Siro dopo il ko per 2-1: tutti gli aggiornamenti
Conte diretta dopo Milan-Napoli: le interviste in tv e la conferenza stampa LIVE© Getty Images
5 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna
Il Milan batte in casa il Napoli per 2-1. Dopo appena tre minuti i rossoneri sbloccani la partita: Pulisic inventa sulla destra e serve a Saelemaekers un pallone solo da spingere in rete. Il Napoli prova a reagire e nel momento di maggiore pressione della squadra di Conte, i ragazzi di Allegri colpiscono ancora, trovando il raddoppio proprio con Pulisic. Nella ripresa la rete di De Bruyne su rigore (con rosso per Estupinan). Non basta per il pareggio. Ora le parole di Antonio Conte in conferenza stampa e in tv.

23:45

Conte sulla reazione di De Bruyne

Sulla sostituzione di De Bruyne e il suo disappunto: “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato. Se invece era per il cambio, allora ha preso la persona sbagliata".

23:44

Conte in conferenza: "Sono comunque soddisfatto"

"Cosa non mi è piaciuto? Possiamo sicuramente migliorare nelle situazioni in cui abbiamo preso gol: come squadra potevamo fare molto meglio. Se concediamo una rete che non nasce da una conclusione irresistibile, significa che c’è margine per crescere. Difensivamente avremmo potuto fare di più e lo valuteremo. Per il resto non ho rimproveri: venire a San Siro contro il Milan, provare a tenerli sempre sotto pressione alta, creare occasioni da gol… non è da tutti. Sono soddisfatto, perché questa è la strada che ci ha portato a raggiungere qualcosa di impensabile lo scorso anno".

23:32

Conte e i cambi

"Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente… Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.

23:31

Il problema della difesa e il capitolo Marianucci

“Mariannuci è un calciatore acquistato dal Napoli e fa parte della rosa. Non è inserito nella lista Champions, quindi mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene e si è guadagnato questa occasione. Ha grandi potenzialità e può trovare spazio nella nostra squadra: oggi ha meritato la sua chance. Per mercoledì speriamo che non accada nulla a Juan Jesus e Beukema, perché al momento abbiamo soltanto loro due a disposizione. Di Lorenzo è squalificato, mentre per Spinazzola e Olivera bisognerà valutare le loro condizioni visto che hanno qualche affaticamento. Quando si gioca ogni tre giorni e tutta la difesa è colpita da problemi fisici, bisogna fare valutazioni attente. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei giocatori arrivati quest’anno: hanno bisogno di tempo e di esperienza. Sono contento della prestazione di Luca, che lo aiuterà a crescere. Anche Gutierrez rientrava oggi dopo mesi di inattività: con lui abbiamo dovuto forzare la situazione, perché non avevamo terzini sinistri a disposizione e anche Mazzocchi stava recuperando da un problema.”

23:29

Conte e il ko contro il Milan: il commento

"Questa è la prima sconfitta su cinque partite. Arriva contro il Milan che non è l’ultima della classe. Ci sta prendere due gol, loro hanno qualità. E sul 2-0 era dura. Nonostante tutto abbiamo continuato a giocare".

23:19

Le prime parole di Conte

A Dazn arrivano le prime parole di Conte: “Mi dispiace aver preso subito gol. Partire qui a San Siro subito sotto è difficile. La squadra mi è piaciuta, ha pressato alto, abbiamo creato occasioni da gol".

23:17

Il calendario del Napoli

Settimana importante per gli azzurri, che torneranno in campo mercoledì 1 ottobre in casa contro lo Sporting Lisbona. Poi domenica 5 sempre al Maradona si gioca Napoli-Genoa.

22:56

Napoli, primo ko: come cambia la classifica

Prima sconfitta per gli azzurri che rimangono a 12 punti. Gli stessi di Milan e Roma. Juve a quota 11, Inter, Atalanta e Cremonese a 9.

22:44

Il Milan batte il Napoli: a breve le parole di Conte

Il Milan vince in casa contro il Napoli. Risultato finale di 2-1. Tra poco le parole di Antonio Conte.

San Siro - Milano

