Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Conte e la reazione rabbiosa di De Bruyne: "Se era per il cambio, ha preso la persona sbagliata"

L'allenatore degli azzurri non ha usato giri di parole in conferenza stampa dopo Napoli-Milan 2-1 per rispondere a una domanda sul centrocampista belga
Conte e la reazione rabbiosa di De Bruyne: "Se era per il cambio, ha preso la persona sbagliata"
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata". Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo Milan-Napoli 2-1. Al tecnico degli azzurri è stato chiesto di commentare la reazione rabbiosa del centrocampista belga al momento del cambio al 72'. Quando il suo gesticolare non è sfuggito alle telecamere di Dazn.

Conte sui cambi: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno"

Proprio a Dazn, Conte aveva inizialmente motivato la tripla sostituzione, nelle battute finali del match a San Siro, in cui era stato coinvolto lo stesso De Bruyne, spiegando: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente... Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Milan-Napoli, top e flopConte dopo Milan-Napoli