Conte e la reazione rabbiosa di De Bruyne: "Se era per il cambio, ha preso la persona sbagliata"

" De Bruyne ? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata". Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo Milan-Napoli 2-1. Al tecnico degli azzurri è stato chiesto di commentare la reazione rabbiosa del centrocampista belga al momento del cambio al 72'. Quando il suo gesticolare non è sfuggito alle telecamere di Dazn.

Conte sui cambi: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno"

Proprio a Dazn, Conte aveva inizialmente motivato la tripla sostituzione, nelle battute finali del match a San Siro, in cui era stato coinvolto lo stesso De Bruyne, spiegando: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente... Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.