De Bruyne-Conte, l'aneddoto di Quagliarella: "Anche io feci lo stesso dopo un cambio. Il tecnico reagì così..."

“Conoscendo Antonio Conte, di sicuro manderà comunicazione scritta e chiederà a De Bruyne in settimana conto della reazione dopo la sostituzione. Ne sono sicuro. Lo dico perché è successo anche a me quando mi allenava". Fabio Quagliarella, che ha avuto Antonio Conte come tecnico alla Juventus, commenta la reazione di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione a San Siro : la seconda consecutiva dopo quella di Manchester. Il centrocampista, richiamato in panchina dal tecnico azzurro, si è seduto in panchina senza passare dall’allenatore a dargli il cinque.

Quagliarella, la sostituzione e la reazione di Conte

"Io una volta feci una battuta uscendo dal campo dopo la sostituzione che mi aveva fatto - ha ricordato Quagliarella ai microfoni di Sky Sport - c’era il suo vice Angelo Alessio e io dissi: ‘Mischia un po’ ‘sti numeri eh, perché esce sempre il 27 ed esco sempre io?’ Allora lui mi disse: ‘Cosa hai detto?’ E io dissi che l’avevo mandato a quel paese, mica potevo dirgli che avevo fatto una battuta, visto che avevamo perso… Lui poi dopo mi ha insultato davanti a tutta la squadra e ho chiesto scusa”.