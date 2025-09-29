Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

De Bruyne-Conte, l'aneddoto di Quagliarella: "Anche io feci lo stesso dopo un cambio. Il tecnico reagì così..."

L'ex attaccante della Juventus racconta: "Sono sicuro che arriverà una comunicazione scritta"
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

“Conoscendo Antonio Conte, di sicuro manderà comunicazione scritta e chiederà a De Bruyne in settimana conto della reazione dopo la sostituzione. Ne sono sicuro. Lo dico perché è successo anche a me quando mi allenava". Fabio Quagliarella, che ha avuto Antonio Conte come tecnico alla Juventus, commenta la reazione di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione a San Siro: la seconda consecutiva dopo quella di Manchester. Il centrocampista, richiamato in panchina dal tecnico azzurro, si è seduto in panchina senza passare dall’allenatore a dargli il cinque.

Quagliarella, la sostituzione e la reazione di Conte

"Io una volta feci una battuta uscendo dal campo dopo la sostituzione che mi aveva fatto - ha ricordato Quagliarella ai microfoni di Sky Sport - c’era il suo vice Angelo Alessio e io dissi: ‘Mischia un po’ ‘sti numeri eh, perché esce sempre il 27 ed esco sempre io?’ Allora lui mi disse: ‘Cosa hai detto?’ E io dissi che l’avevo mandato a quel paese, mica potevo dirgli che avevo fatto una battuta, visto che avevamo perso… Lui poi dopo mi ha insultato davanti a tutta la squadra e ho chiesto scusa”.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Retroscena Conte e De BruyneConte e la reazione di De Bruyne