De Bruyne, arriva il post social dopo Milan-Napoli: "A tutti piace il bel calcio"

Nessuna coda polemica, quell'uscita dal prato di San Siro senza salutare Conte sembra destinata a rimanere lì, archiviata come roba di campo, cose che succedono e che possono tranquillamente essere attribuite all'adrenalina del momento. De Bruyne non ha preso bene il cambio con Elmas al 72' di Milan-Napoli, con i rossoneri in dieci e gli azzurri a caccia della rimonta, ma il post social del giorno dopo non ha strascichi polemici né parole fuori posto. È piuttosto un omaggio ad un altro grande campione, Luka Modric , avversario di tante sfide dal fascino internazionale.

Le parole di De Bruyne per Modric

"A tutti piace il buon calcio. È stato bello rivederti, brate", ha scritto KDB sul suo Instagram, taggando il centrocampista croato, da quest'anno rivale in Serie A. Il duello è stato entusiasmante, e quando il triplice fischio dell'arbitro ha sancito il trionfo del Milan, De Bruyne, che forse aveva già smaltito un po' di rabbia e frustrazione per quel cambio, è rientrato in campo per salutare, abbracciare e scambiare due parole con l'amico Pallone d'Oro.