Lukaku non si dà pace per la morte del papà: il gesto inaspettato sui social 

Lukaku non si dà pace per la morte del papà. Infatti, non si è limitato a salutarlo con un post toccante, ma ha anche eliminato tutte le foto presenti sul suo profilo Instagram, lasciando solamente quella in cui è immortalato da bambino insieme a suo padre. Un gesto forte: il lutto che ha colpito l’attaccante del Napoli ha avuto un forte riflesso anche sulla sua attività online.
Lukaku, l’unico posto sui social
“Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa. Proteggermi e guidarmi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono alla grande. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku, Vieux Roy (per i suoi amici), Mio Papà”, c’è scritto nell'unico messaggio presente sul profilo Instagram di Lukaku.