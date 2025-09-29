Lukaku non si dà pace per la morte del papà: il gesto inaspettato sui social 

Lukaku non si dà pace per la morte del papà. Infatti, non si è limitato a salutarlo con un post toccante, ma ha anche eliminato tutte le foto presenti sul suo profilo Instagram, lasciando solamente quella in cui è immortalato da bambino insieme a suo padre. Un gesto forte: il lutto che ha colpito l’attaccante del Napoli ha avuto un forte riflesso anche sulla sua attività online.