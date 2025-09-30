Conte e De Bruyne, la legge è uguale per tutti

Stagione 2016-17, prima giornata di campionato: Pescara-Napoli. Sarri tiene in panchina Mertens e lo fa entrare nel secondo tempo, con gli azzurri sotto 2-0. Dries segna una doppietta e polemicamente fissa l’allenatore mentre rientra a centrocampo. Nel post partita, il tecnico risponde alla sua maniera: «Se Dries fa due gol a partita, può venire a guardarmi anche mentre faccio la doccia». Di lì a poco, nacque il falso nueve. E