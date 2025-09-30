Conte: "Caso De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista. Sporting al top del calcio portoghese"

Conte su De Bruyne: "Chi conosce sa..."

Il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il Milan abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento. Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato. Spinazzola e Olivera? Ieri hanno fatto allenamento a parte, vedremo oggi: se c’è da rischiare, bisogna rischiare perché non abbiamo grandi alternative, l’alternativa potrebbe essere Elmas terzino. De Bruyne? Non è una questione di situazioni di un giocatore, chi mi conosce sa il mio punto di vista su determinati comportamenti. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no“.

Juan Jesus sul caso De Bruyne e Marianucci

Prima del tecnico in conferenza stampa ha parlato Juan Jesus: "Emergenza difensori? Ci alleniamo tutti assieme quindi il metodo di giocare non cambia. Siamo in 25 e chi gioca vuole sempre fare meglio. Marianucci? Da fuori sembra più difficile, ma gli errori li fanno tutti. Io ne ho fatti per 15 anni in carriera e ci può stare che la gente pensi in negativo. Siamo tutti pronti e stiamo bene. Caso De Bruyne? Non so cosa sia successo, c'è un po' di polemica ma non influisce perchè la squadra è pronta per ripartire con una partita importante. Lo Sporting è una squadra tecnica, hanno giocatori che ruotano bene in attacco e dovremo essere bravi a gestire noi in fase offensiva. Conosciamo le squadre portoghesi, attaccano tanto e possono avere difficoltà in difesa. Nuova Champions? La matematica dice che più punti fai più sei tranquillo, è importante vincere perchè abbiamo già passato una partita senza farne. Con 13-14 punti si può andare avanti, all'ultima partita c'è il Chelsea e speriamo di non arrivarci col motivo di dover fare punti. Milan? Io non vedo una squadra che ha dominato e noi che abbiamo subito. Se vediamo le immagini in cui rincorriamo Leao, è una immagine che ci dà consapevolezza della mentalità di non voler prendere gol e voler pareggiare. È una dimostrazione con cui vogliamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Siamo a settembre, vedo già la gente fare polemica ma è buono perchè ci sono aspettative per fare bene. Mi auguro di vincere sempre e andare lontano in ogni competizione".