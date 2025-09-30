Conte: "Caso De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista. Sporting al top del calcio portoghese"

NAPOLI - "Partita importante contro un’ottima squadra, lo Sporting ha vinto il campionato portoghese. Contro il Manchester City abbiamo perso, ma è stata una partita particolare con l’espulsione di Di Lorenzo. Abbiamo pochissimo tempo per prepararci, siamo tornati tardi da Milano: ieri chi ha giocato ha recuperato". Queste le parole di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata di Champions League, in programma domani (mercoledì 1 ottobre) al Maradona.
Conte su De Bruyne: "Chi conosce sa..."
Il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il Milan abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento. Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato. Spinazzola e Olivera? Ieri hanno fatto allenamento a parte, vedremo oggi: se c’è da rischiare, bisogna rischiare perché non abbiamo grandi alternative, l’alternativa potrebbe essere Elmas terzino. De Bruyne? Non è una questione di situazioni di un giocatore, chi mi conosce sa il mio punto di vista su determinati comportamenti. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no“.
Juan Jesus sul caso De Bruyne e Marianucci
Prima del tecnico in conferenza stampa ha parlato Juan Jesus: "Emergenza difensori? Ci alleniamo tutti assieme quindi il metodo di giocare non cambia. Siamo in 25 e chi gioca vuole sempre fare meglio. Marianucci? Da fuori sembra più difficile, ma gli errori li fanno tutti. Io ne ho fatti per 15 anni in carriera e ci può stare che la gente pensi in negativo. Siamo tutti pronti e stiamo bene. Caso De Bruyne? Non so cosa sia successo, c'è un po' di polemica ma non influisce perchè la squadra è pronta per ripartire con una partita importante. Lo Sporting è una squadra tecnica, hanno giocatori che ruotano bene in attacco e dovremo essere bravi a gestire noi in fase offensiva. Conosciamo le squadre portoghesi, attaccano tanto e possono avere difficoltà in difesa. Nuova Champions? La matematica dice che più punti fai più sei tranquillo, è importante vincere perchè abbiamo già passato una partita senza farne. Con 13-14 punti si può andare avanti, all'ultima partita c'è il Chelsea e speriamo di non arrivarci col motivo di dover fare punti. Milan? Io non vedo una squadra che ha dominato e noi che abbiamo subito. Se vediamo le immagini in cui rincorriamo Leao, è una immagine che ci dà consapevolezza della mentalità di non voler prendere gol e voler pareggiare. È una dimostrazione con cui vogliamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Siamo a settembre, vedo già la gente fare polemica ma è buono perchè ci sono aspettative per fare bene. Mi auguro di vincere sempre e andare lontano in ogni competizione".
Conte: "Troppi eccessi, io cerco di avere equilibrio"
Poi Antonio Conte in conferenza stampa: "Per tutte le squadre che fanno la doppia competizione è inevitabile una situazione del genere, con più partite hai più possibilità di avere infortuni, gli allenamenti sono sempre di meno e giocare spesso sottopone i muscoli allo stress. Non allenarsi come serve può portare ad avere delle problematiche, fa parte del gioco ed è inevitabile che quando arrivano tutte in un settore, è più difficile da gestire. Rrahmani si è fatto male in nazionale, poi c'è Buongiorno e sono già due centrali. Poi l'affaticamento di Spinazzola che sta giocando sempre, poi Olivera. Mazzocchi e Marianucci non sono in lista, quindi ci ritroviamo con due difensori centrali e reintegrare Gutierrez a sinistra. De Bruyne? Non mi piace parlare dei singoli, vinciamo e perdiamo da squadra. Però per quanto riguarda Milan-Napoli, ribadisco che da un punto di vista della prestazione sono stato più soddisfatto che delle vittorie dello scorso anno contro i rossoneri. Domenica la prestazione c'è stata, con due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare e dobbiamo ritrovare alcune cose che ci avevano portato ad avere la difesa meno battuta del campionato. Il Napoli va a San Siro a dominare la partita non è roba di tutti i giorni. Su Kevin dico che è un giocatore del Napoli, che se la squadra fa bene va bene lui, altrimenti male entrambi. È uno che va supportato, cerchiamo di trovare i giusti equilibri perchè si passa per eccessi assurdi: se si vince è fantastico, se si perde è tutto sbagliato. Io devo avere equilibro, cercare le soluzioni migliori sapendo che è il secondo anno che sarà complesso per noi, perchè c'è da giocare ogni tre giorni e inserire nove nuovi giocatori".
Conte sulla situazione infortuni: "Se c'è da rischiare..."
"Ieri Spinazzola e Olivera hanno svolto un allenamento differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perchè è una emergenza importante, viste le assenze e i fuori lista. Per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez, ci dà una possibilità a sinistra. Inevitabile che dovremo cercare una soluzione se fossero indisponibili. Cambio modulo? Abbiamo solo due centrali, pur volendo quelli rimangono anche con una difesa a tre. Speriamo la partita non ci riservi sorprese, dobbiamo cercare soluzioni e faremo delle valutazioni. Se dovremo rischiare lo potremmo fare, la necessità della partita lo richiede. Potremmo pensare ad Elmas terzino. De Bruyne? Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia: è una situazione già chiusa. Domani è una partita importante ma noi giochiamo per vincerle tutte. Dovremmo superarci anche per le difficoltà oggettive che ci sono. Io ribadisco che ci sarà da fare un percorso molto difficoltoso quest'anno. Nella difficoltà dobbiamo trovare le soluzioni e non aggrapparci alle scuse".
Conte: "Non voglio fare polemiche, c'è sempre da lavorare"
"Lo Sporting è una squadra di primo livello. L'ho incontrato ai tempi del Tottenham e tanti giocatori hanno accumulato esperienza. Ha vinto il campionato e bisognerà giocarsi la partita sapendo che affrontiamo una squadra forte. Ma anche noi lo siamo. Loro con un giorno di riposo in più? Noi siamo tornati a casa molto tardi domenica notte, ieri chi ha giocato col Milan ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza sprecare energie. Non è la migliore condizione per preparare la partita, ma il calendario è questo e dobbiamo accettarlo. Non voglio fare polemiche. Le ultime due sconfitte? A Manchester non eravamo ko dopo 16 minuti, la squadra dopo il rosso ha retto fino alla magia di Foden. Con il Milan abbiamo concesso gol dopo due minuti: bisogna fare più attenzione, i gol concessi sono situazioni dove possiamo e dobbiamo migliorare. Però in undici contro undici abbiamo fatto la partita, c'erano situazioni dubbie ma non parliamo più di cose passate. C'è sempre da lavorare, io sono uno che faccio del miglioramento la ragione di vita".
