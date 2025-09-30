"Il mio segreto? Non mollare quando mi sono ritrovato senza squadra": riconoscete il calciatore del Napoli?

"Un mio segreto? Quello di non aver mai mollato, anche quando ero senza squadra". Così il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo , nel corso di un'intervista a Vivo Azzurro TV . Il terzino della Nazionale ha raccontato: "Il calcio, per me, è sempre stato una passione e, piano piano, è diventato anche un lavoro. Ho avuto un percorso difficile per arrivarci, però penso che quando uno poi raggiunge questi risultati attraverso un percorso difficile, della gavetta, ha tutto un sapore diverso".

Di Lorenzo: "La gavetta è stata veramente importante per me"

Di Lorenzo ha quindi spiegato: "La gavetta è stata veramente importante per me perché mi ha formato come ragazzo e uomo, oltre che negli aspetti prettamente di campo. Sono cresciuto più in fretta di altri ragazzi, sono andato via molto giovane, molto lontano, dalla Toscana fino a Reggio Calabria. Diventare un giocatore è stato sempre il mio sogno, che è diventato un obiettivo perché lo vedevo sempre più vicino. Volevo esserci in Serie A e nella Nazionale. Raggiungere questi livelli ha un sapore particolare".

Di Lorenzo: "Gli anni a Reggio Calabria e Matera mi hanno aiutato tantissimo"

Il nastro è riavvolto con emozione e fierezza: "Ho toccato varie parti dell'Italia in questa gavetta, prevalentemente al sud, ma ho giocato anche a Cuneo, sono tornato in Toscana all'Empoli. Però, sicuramente, gli anni di Reggio Calabria e Matera, nelle categorie inferiori, mi hanno aiutato tantissimo. C'è stato un periodo anche che mi sono ritrovato senza squadra, in quei momenti non è stato facile, ma con il supporto dei miei familiari e della mia ragazza, che è poi è diventata mia moglie, siamo riusciti a superarli e poi a raggiungere questi traguardi. Sono contento e orgoglioso del percorso che ho fatto perché mi ha fatto crescere come ragazzo e come uomo".

Di Lorenzo, gli inizi da attaccante e il soprannome "Batigol"

Di Lorenzo ha parlato dei suoi inizi da attaccante: "Questa cosa del soprannome di Batigol? Come tanti ragazzi, la gioia più bella penso sia quella di segnare. Ho iniziato da attaccante, ero molto bravo a cinque, sei, sette anni. C'è stato questo soprannome perché segnavo tanti gol. Poi, piano piano, sono sempre scalato verso dietro, come posizione, fino a diventare difensore. Ho una fotografia di me da piccolo con il borsone, da dove tutto è iniziato. Ero un bambino che aveva il sogno di diventare un calciatore. I traguardi che ho raggiunto con la Nazionale, con la vittoria dell'Europeo e i due scudetti con il Napoli sono traguardi che mai mi sarei immaginato di raggiungere. Traguardi importanti nella carriera di un calciatore. E quando uno li raggiunge con un percorso come il mio è ancora più bello".