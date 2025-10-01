Napoli, Manfredi esclusivo: "Cosa mi piace? Vincere. Sul Maradona..."

È sindaco di Napoli dal 18 ottobre del 2021. Sono quasi quattro anni. Ha portato a Napoli l’America’s Cup, una delle cinque manifestazioni sportive più importanti a livello mondiale. Nel 2003, ricordiamolo, Napoli venne sconfitta da Valencia e perse l’opportunità. Come tutti i miti, guai a sottovalutarlo. Instancabile lavoratore e tessitore. È alla perenne ricerca di soluzioni. È riuscito a far accettare l’idea – per Napoli