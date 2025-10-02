Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Falso in bilancio, rinviata al 6 novembre udienza De Laurentiis

Accolta dal giudice per l'udienza preliminare istanza avvocati
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

È stata rinviata al 6 novembre l'udienza preliminare del procedimento giudiziario in corso a Roma che vede indagato il presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis.

Cosa viene contestato a De Laurentiis

Al patron del club azzurro viene contestato il reato di falso in bilancio relativamente alla compravendita dalla Roma del difensore Manolas e per le presunte plusvalenze fittizie in relazione all'acquisto dell'attaccante Osimhen dai francesi del Lille.

Accolta l'istanza di rinvio

Il gup capitolino ha accolto l'istanza di rinvio presentata dagli avvocati Fulgeri, Contrata e Scalise e propedeutica al deposito di una consulenza tecnica. Al centro delle indagini degli inqurirenti - che coinvolgono de Laurentiis ma anche la Società Sportiva Calcio Napoli e per il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli - ci sono i bilanci 2019, 2020 e 2021.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, la risposta di De BruyneScontri a Napoli