Falso in bilancio, rinviata al 6 novembre udienza De Laurentiis

Cosa viene contestato a De Laurentiis

Al patron del club azzurro viene contestato il reato di falso in bilancio relativamente alla compravendita dalla Roma del difensore Manolas e per le presunte plusvalenze fittizie in relazione all'acquisto dell'attaccante Osimhen dai francesi del Lille.

Accolta l'istanza di rinvio

Il gup capitolino ha accolto l'istanza di rinvio presentata dagli avvocati Fulgeri, Contrata e Scalise e propedeutica al deposito di una consulenza tecnica. Al centro delle indagini degli inqurirenti - che coinvolgono de Laurentiis ma anche la Società Sportiva Calcio Napoli e per il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli - ci sono i bilanci 2019, 2020 e 2021.