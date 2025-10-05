Conte diretta dopo Napoli-Genoa: le parole in tv e in conferenza stampa

20:55

Conte: "Sarà un'annata faticosa, stiamo mettendo le basi"

Conte conclude: "Abbiamo giocatori che ci danno degli impulsi, come Anguissa e McTominay, che sta un po' faticando. Ci danno ritmo, intensità e forza. Lobotka anche nelle pressioni ci dà forza e qualità. Nel primo tempo siamo rimasti frastronati dal gol avversario, non ci immaginavamo questa situazione. Venivamo da un'ottima prestazione in Champion, questa era l'ultima prima della sosta e c'era la volontà dei ragazzi di chiudere bene. Sarà una stagione complessa, ma dovremo avere la forza di affrontare questa stagione. Quest'annata sarà la base per il futuro".

20:50

"Se c'è compattezza, la squadra può ribaltarla"

Conte prosegue: "Inevitabile che oggi chiunque giochi contro il Napoli centuplichi le forze e le energie. Abbiamo lo scudetto sul petto, ottenuto con grande fatica. Il Genoa ha giocato uomo contro uomo, nel primo tempo nel'unica occasione hanno fatto gol. Poi abbiamo attaccato la loro linea e abbiamo fatto bene. Come ho detto ai ragazzi, in partite come queste, dove sembra tutto messo nella situazione dove puoi perdere, la squadra, se c'è compattezza, può ribaltarla. Mi è piaciuta la voglia di non mollare e di stare sul pezzo fino alla fine".

20:45

Conte sugli infortunati Politano e Lobotka

Sugli infortunati: "Politano ha avuto un affaticamento, non voglio entrare in dinakiche che non sono mie. Nazionale? Si sentiranno i medici e si vedrà che cosa ha. Lobotka è scivolato sul terreno di gioco, in gergo calcistico si è aperto. Ha avvertito una fitta zona addutore, deve essere valutato".

20:40

Le parole di Conte

Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: "Noi stiamo percorrendo un percorso sconosciuto. Continuo a dire che questo sarà l'anno più complesso per noi col fatto di dover giocare la Champions. Rispetto alle altre, che sono già rodate e hanno dei meccanismi oliati, noi ci ritroviamo ad affrontare una situazione nova per noi, con un gruppo di giocatori che ha vinto lo scudetto con una rosa limitata. Ci vuole tempo e pazienza, tanti dei 9 acquisti non sono pronti. Devono carburare ed entrare in determinate dinamiche. Neres era alla prima da titolare, si è impegnato tanto ma ci ha abituato a fare cose importanti, oggi forse il motore si era ingrippato. Politano è arrivato stanco"

20:30

La svolta nel secondo tempo

La partita del Napoli è cambiata nel secondo tempo, un cambio di prestazione che ha portato ai gol e alla rimonta: la ripresa degli azzurri.

20:20

Napoli, le mosse di Conte per cambiare la squadra

Non più un solo sistema di gioco, ma grande elasticità: ecco come il tecnico è andato oltre se stesso e ha cambiato il Napoli.

20:10

Politano e Lobotka escono per infortunio: le condizioni

Napoli che festeggia la vittoria, ma deve tenere un occhio anche verso gli infortuni. Infatti, durante la partita contro il Genoa, sono usciti doloranti Politano e Lobotka: le loro condizioni.

20:00

Come cambia la classifica dopo Napoli-Genoa Con la vittoria in rimonta sul Genoa, il Napoli torna al primo posto in classifica a 15 punti, gli stessi della Roma, vincente a Firenze. Ora le due aspettano il risultato di Milan-Juventus per capire chi passerà la pausa per le partite delle nazionali in testa alla classifica.

19:54

Napoli, vittoria in rimonta contro il Genoa: a breve l'analisi di Conte

Il terzo gol consecutivo di Hojlund regala al Napoli la vittoria in rimonta contro il Genoa: 2-1 per i ragazzi di Antonio Conte, che a breve si presenterà davanti alle telecamere per analizzare la partita e rispondere alle domande dei giornalisti.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli