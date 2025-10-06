Conte accende i tifosi del Napoli: il video social virale all'uscita del Maradona

NAPOLI - Soffre ma vince il Napoli. I campioni d'Italia, affaticati dopo il fondamentale successo in Champions League con lo Sporting Lisbona, si rituffano nelle emozioni della Serie A dove battono 2-1 il Genoa in rimonta. Tre punti fondamentali per gli azzurri che agganciano la Roma di Gasperini in testa alla classifica: a fine partita l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, infiamma il pubblico del 'Maradona' con un gesto diventato virale sui social.
Conte scatenato: canta ''O surdato 'nnammurato" a fine partita, tifosi in estasi
Al termine del match con i rossoblù di Vieira, dopo aver salutato squadra arbitrale e avversari, Conte imbocca la strada che porta agli spogliatoi visibilmente provato ma al contempo felice e raggiante per una vittoria fondamentale dei suoi. A quel punto il tecnico leccese, rivolgendosi alla tribuna autorità dello Stadio 'Maradona', festeggia la conquista dei tre punti intonando senza freni il celebre brano napoletano ''O surdato 'nnammurato' di Massimo Ranieri, che risuonava in tutto l'impianto di Fuorigrotta. Un gesto, quello di Antonio Conte, che esalta i tifosi azzurri che sognano a occhi aperti la conquista del quinto scudetto, il secondo consecutivo.