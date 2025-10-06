Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Hojlund stregato da Conte e da Napoli: “Il meglio per la mia carriera”

Le parole dell'attccante danese dopo la partita contro il Genoa
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Rasmus Hojlund ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro il Genoa, analizzando la prestazione della squadra e il suo momento personale. L’attaccante danese ha riconosciuto le difficoltà iniziali del match ma ha sottolineato la reazione avuta nella ripresa: “È stato un primo tempo complicato. Con il Genoa che è riuscito a segnare nell’unica azione offensiva creata. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Credo che loro nella ripresa abbiano accusato la stanchezza ed inoltre i miei compagni entrati in campo nel secondo tempo hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo continuato a spingere e a giocare ed in questo modo siamo riusciti a segnare due reti”.

Napoli, Hojlund: "Non importa il modulo, provo sempre a fare il massimo"

L’ex attaccante del Manchester United ha poi parlato del modulo e del suo ruolo all’interno del sistema di gioco di Conte, ribadendo la sua versatilità e l’importanza del lavoro di squadra: “Sì, per me è la stessa cosa. Non importa il modulo. Gioco di squadra e fanno lo stesso anche i miei compagni che sono tutti bravi. Non mi interessa il modulo tattico, io gioco a calcio e provo a fare al meglio il mio lavoro. Nella scorsa partita De Bruyne ed io ci siamo trovati alla grande. Oggi è entrato dalla panchina ed era riuscito a servirmi un altro assist. Peccato per il fuorigioco”.

La stima per Conte

Infine, Hojlund ha espresso grande stima per Antonio Conte, sottolineando quanto il tecnico stia incidendo sulla sua crescita: “Come ho già detto in precedenza, lo reputo un allenatore top. Sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera. Il Napoli è un ottimo club ed è un bel posto dove vivere. Napoli è esattamente ciò di cui ho bisogno nella mia carriera in questo momento”.

 

 

 

