Hojlund stregato da Conte e da Napoli: “Il meglio per la mia carriera”

Rasmus Hojlund ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro il Genoa , analizzando la prestazione della squadra e il suo momento personale. L’attaccante danese ha riconosciuto le difficoltà iniziali del match ma ha sottolineato la reazione avuta nella ripresa: “È stato un primo tempo complicato. Con il Genoa che è riuscito a segnare nell’unica azione offensiva creata. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Credo che loro nella ripresa abbiano accusato la stanchezza ed inoltre i miei compagni entrati in campo nel secondo tempo hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo continuato a spingere e a giocare ed in questo modo siamo riusciti a segnare due reti ”.

Napoli, Hojlund: "Non importa il modulo, provo sempre a fare il massimo"

L’ex attaccante del Manchester United ha poi parlato del modulo e del suo ruolo all’interno del sistema di gioco di Conte, ribadendo la sua versatilità e l’importanza del lavoro di squadra: “Sì, per me è la stessa cosa. Non importa il modulo. Gioco di squadra e fanno lo stesso anche i miei compagni che sono tutti bravi. Non mi interessa il modulo tattico, io gioco a calcio e provo a fare al meglio il mio lavoro. Nella scorsa partita De Bruyne ed io ci siamo trovati alla grande. Oggi è entrato dalla panchina ed era riuscito a servirmi un altro assist. Peccato per il fuorigioco”.

La stima per Conte

Infine, Hojlund ha espresso grande stima per Antonio Conte, sottolineando quanto il tecnico stia incidendo sulla sua crescita: “Come ho già detto in precedenza, lo reputo un allenatore top. Sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera. Il Napoli è un ottimo club ed è un bel posto dove vivere. Napoli è esattamente ciò di cui ho bisogno nella mia carriera in questo momento”.