Napoli in ansia per Lobotka e Politano: le alternative verso il Torino

NAPOLI - Non solo note liete per la vittoria in rimonta sul Genoa e con la seconda sosta di campionato da primi in classifica a pari punti con la Roma. Conte nel secondo tempo è stato costretto a due cambi per problemi fisici , quelli occorsi a Lobotka e Politano . Coinvolto l’adduttore per il primo, che ha sentito dolore dopo un intervento a centrocampo. Affaticamento per l’esterno il cui posto in Nazionale, nell’Italia di Gattuso, è stato preso da Spinazzola, tra gli uomini più in forma del momento. E per finire, ieri, anche Milinkovic-Savic ha dato forfait: un attacco di lombalgia acuta che l’ha costretto a rinunciare alla convocazione della Serbia. Ore di attesa, adesso, aspettando novità e aggiornamenti. La partita contro il Torino è ancora distante - si giocherà sabato 18 ottobre - ma Conte si augura di ritrovare tutti al più presto ; il portiere, tra l’altro, è anche un ex. In caso contrario, questi sono già i giorni delle riflessioni in chiave sostituti e delle soluzioni alternative da poter adottare.

Napoli, le alternative di Conte

Se per Politano c’è Neres spendibile da quel lato, oltre a Elmas che per l’allenatore rappresenta un jolly capace di ricoprire più ruoli, al centro della mediana, nella zona chiave del campo, il posto di Loboka può essere preso senza problemi da Gilmour, o in alternativa da De Bruyne che già in partita si affianca spesso al regista in fase di costruzione. Il problema è che entrambi hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali e dunque saranno osservati speciali. Al rientro, infatti, il Napoli sarà atteso da un altro intenso tour de force con partite ogni tre giorni e Conte vorrà poter sfruttare l’organico nella sua ampiezza senza nuove sorprese.

Napoli, in dieci vanno in nazionale

Anche questa volta è lungo l’elenco dei convocati del Napoli. Ne fanno parte Meret e Di Lorenzo, chiamati da Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele valide per le qualificazioni al Mondiale. Con loro, come detto, al posto di Politano c’è Spinazzola che ritrova la maglia azzurra dopo l’ultima convocazione nel 2023. Da un azzurro all’altro anche per Marianucci, nell’elenco delle scelte del ct dell’Under 21 per le sfide contro Svezia e Armenia valide per le qualificazioni europee. De Bruyne ha risposto alla convocazione della sua nazionale, con il Belgio che venerdì sfiderà la Macedonia del Nord. Per KDB sarà derby con un altro azzurro, Elmas. La seconda partita del Belgio sarà contro il Galles, mentre Elif affronterà anche il Kazakistan sempre per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Hojlund, protagonista nell’ultima settimana con tre gol al Maradona in cinque giorni, giocherà con la sua Danimarca contro Bielorussia e Grecia. Proprio la Grecia sarà anche rivale degli scozzesi Gilmour e McTominay che concluderanno ottobre con il match la Bielorussia. Infine Anguissa, che con il Camerun, sempre per le qualificazioni Mondiali, dovrà vedersela contro Mauritius e Angola. Non convocati gli olandesi Lang e Beukema, così come Olivera con l’Uruguay e Rrahmani, ancora fuori, con il Kosovo. Per lo stesso motivo Buongiorno resterà a Castel Volturno pronto al rientro dopo la sosta contro il suo passato, il Torino.

