Napoli e Roma come una volta: 36 anni dopo sono al comando

Sesta giornata di campionato, Napoli e Roma in testa alla classifica con dieci punti. L’ultima volta che accadde fu il 24 settembre 1989. Maradona, di testa, pareggiò a Cremona e gli azzurri di Bigon evitarono il sorpasso dei giallorossi di Radice che sconfissero 1-0 il Cesena con gol di Desideri. Era il calcio dei due punti. Come due erano le corsie dell’autostrada Roma-Napoli. L’alta velocità ferroviaria era un pour parler: i cantieri sarebbero stati aperti solo nel 1994. Era effettivamente un altro mondo. Non è un modo di dire. Quell’anno, il Napoli finì col vincere lo scudetto. Venne celebrato come meglio non si sarebbe potuto il crepuscolo di Maradona. La Roma si piazzò sesta e andò in Coppa Uefa. I presidenti erano Corrado Ferlaino e Dino Viola. Entrambi espressione del potere democristiano. Viola più brillante, sagace, non si sottraeva mai a spadaccini dialettici con chicchessia. Ferlaino più sfuggente, ombroso, grande fiuto per il calcio, meno amante della dialettica. Incarnavano il Novecento. Viola lasciò la Roma due anni dopo, nel 91. Ferlaino rimase aggrappato alla sua creatura un decennio in più. Un decennio tutt’altro che memorabile.

Tante cose sono cambiate se non consideriamo il pallone. Quel che non è cambiata, è la passione con cui le due piazze vivono il calcio. Roma e Napoli vengono spesso accomunate. Vincere uno scudetto qui – dicono – equivale a vincerne dieci altrove.

Soprattutto lungo l’asse Milano-Torino. Dove il calcio è sì importante, ma non scandisce i ritmi e gli umori quotidiani come invece nel Regno del Centro-Sud. Radio, tv, e da un po’ anche il web, sono un continuo rumore di fondo sulle gioie, i dolori, le critiche e le polemiche degli universi calcistici cittadini. I protagonisti dei salotti radiotelevisivi sono vere e proprie autorità. A Roma come a Napoli.

Il giorno della partita, le città cambiano aspetto. Va in scena un rito collettivo. L’attesa. Il silenzio surreale durante l’incontro. E poi l’esplosione di emozioni che condizioneranno la settimana. Se vinci, sei un re. Se perdi, vieni processato per direttissima. Equilibrio è un termine sconosciuto. È sempre stato così. Quel che invece è cambiato, e di tanto, è il clima tra le due tifoserie. Protagoniste fino agli anni Ottanta di uno storico gemellaggio che potremmo definire naturale.

Poi, però, la mutazione geopolitica delle curve e l’episodio del gesto dell’ombrello di Salvatore Bagni all’indirizzo dei romanisti, portarono alla frattura mai più sanata. Anzi, col passare degli anni la situazione è notevolmente peggiorata. Oggi potremmo definirla irrecuperabile. Due città che vivono quasi in osmosi, visto che sono a un’ora di treno, calcisticamente si detestano.

Anche l’idolatria ha seguito le tendenze. Prima, gli eroi erano i calciatori. Che fossero Maradona, Falcao, Totti. Da un po’ di tempo sono gli allenatori. Mourinho a Roma è stato venerato. Ha lasciato una ferita che è rimasta aperta un bel po’. Oggi le piazze sono unite da due allenatori che hanno parecchi tratti in comune. Anche se Conte è un uomo del Sud e Gasperini del profondo Nord. Potremmo definirli allenatori-domatori. Entrambi sanno essere spigolosi, per nulla inclini al populismo e alla retorica. Portatori di una cultura del lavoro che qualcuno potrebbe definire ossessiva. Alla fine, vinci solo se lavori. A Roma e a Napoli saranno anche romantici, ma ti portano in trionfo solo se vinci. Conte e Gasperini lo sanno fin troppo bene.