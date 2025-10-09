Plusvalenze Napoli, tutte le differenze con il caso Juve: perché non ci sarà un nuovo processo sportivo

“Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare”. “ Speriamo rifiutino... sennò dovremo darci alle rapine". Sono queste la frasi che nelle ultime ore hanno generato un polverone in casa Napoli. Il dialogo vede protagonisti Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo del Napoli , l'ad Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli, allora ds del club, il 17 luglio 2020. Al centro della discussione c’è l’affare Osimhen , arrivato quell’estate dal Lille per per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro . Il Napoli però pagò solamente 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestis Karnezis (35 anni all’epoca) e di tre giovani calciatori: Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

I pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per l’ad Andrea Chiavelli, mentre i due ds – Giuseppe Pompilio e Cristiano Giuntoli – non risultano indagati. Gli elementi raccolti nell’inchiesta sono stati consegnati ad aprile anche alla procura federale, ma non sono stati giudicati sufficienti dal procuratore Chinè per riaprire il processo.

Tra il caso plusvalenze Napoli e quello della Juve ci sono, però, delle differenze. E per la Procura federale non ci sono le condizioni per un nuovo processo sportivo. Le carte che stanno emergendo dalla Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis, quindi, non avranno effetti sulla giustizia sportiva. A questo punto c’è solo una ipotesi (molto remota) in cui la Procura Figc potrebbe ancora muoversi sulla vicenda. Se nelle carte dell’inchiesta di Roma ci fossero elementi (intercettazioni o documenti) che non sono stati già trasmessi ad aprile in Figc. In questo caso, il termine per la richiesta di revocazione tornerebbe a decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza o ricezione dei nuovi atti. Ma è difficile che a Chiné non siano arrivati tutti i fascicoli.