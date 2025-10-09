Plusvalenze Napoli, tutte le differenze con il caso Juve: perché non ci sarà un nuovo processo sportivo

“Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare”. “Speriamo rifiutino... sennò dovremo darci alle rapine". Sono queste la frasi che nelle ultime ore hanno generato un polverone in casa Napoli. Il dialogo vede protagonisti Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo del Napoli, l'ad Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli, allora ds del club, il 17 luglio 2020. Al centro della discussione c’è l’affare Osimhen, arrivato quell’estate dal Lille per per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro. Il Napoli però pagò solamente 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestis Karnezis (35 anni all’epoca) e di tre giovani calciatori: Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.
I pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per l’ad Andrea Chiavelli, mentre i due ds – Giuseppe Pompilio e Cristiano Giuntoli – non risultano indagati. Gli elementi raccolti nell’inchiesta sono stati consegnati ad aprile anche alla procura federale, ma non sono stati giudicati sufficienti dal procuratore Chinè per riaprire il processo.
Tra il caso plusvalenze Napoli e quello della Juve ci sono, però, delle differenze. E per la Procura federale non ci sono le condizioni per un nuovo processo sportivo. Le carte che stanno emergendo dalla Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis, quindi, non avranno effetti sulla giustizia sportiva. A questo punto c’è solo una ipotesi (molto remota) in cui la Procura Figc potrebbe ancora muoversi sulla vicenda. Se nelle carte dell’inchiesta di Roma ci fossero elementi (intercettazioni o documenti) che non sono stati già trasmessi ad aprile in Figc. In questo caso, il termine per la richiesta di revocazione tornerebbe a decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza o ricezione dei nuovi atti. Ma è difficile che a Chiné non siano arrivati tutti i fascicoli.
Le differenze tra il caso plusvalenze di Juve e Napoli
Il presidente del Napoli è stato rinviato a giudizio per falso in bilancio per gli acquisti di Manolas e Osimhen, la cui contabilizzazione secondo l'accusa potrebbe essere servita a gonfiare le plusvalenze del Napoli tra il 2019 e il 2021. Ci sono però delle differenze sostanziali con il caso Juve e si trovano all’interno dei documenti stessi: rispetto all’ormai concluso processo Prisma, infatti, non ci sono intercettazioni o carte di evidente natura confessoria. Mentre rispetto al primo processo sportivo – quello in cui sia la Juve sia il Napoli erano stati assolti in primo e secondo grado – contro i bianconeri c’erano nuove prove “schiaccianti”, per il Napoli il discorso sarebbe diverso: non ci sarebbero, infatti, prove sufficienti a superare quelle sentenze.
Va sempre ricordato, tra l’altro, che la giustizia sportiva ha evidenziato come il valore attribuito a un giocatore sia necessariamente relativo, quindi per dimostrare il dolo servono prove certe dell'intenzionalità di gonfiare i valori in bilancio. Per la Procura Figc guidata da Giuseppe Chinè, quelle raccolte nel processo De Laurentiis non lo sono.
Cosa è emerso in queste ore
Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato ieri una parte delle carte della Guardia di Finanza in cui si evidenziata uno scenario abbastanza opaco dell’operazione Osimhen con il Lilla. Al centro della polemica è finito un sms in cui Giuseppe Pompilio, all'epoca vicedirettore sportivo, scrive al d.s. Cristiano Giuntoli: "Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare". In risalto anche una conversazione tra lo stesso Giuntoli e Andrea Chiavelli, a.d. del Napoli, in cui si sottolinea che Ounas “ha un reale valore di mercato superiore a Leandrinho e Llorente...". Le carte fanno parte dell'informativa della Guardia di Finanza contenuta nel fascicolo dei pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e per l'ad Chiavelli per falso in bilancio con l’udienza preliminare fissata per il prossimo 6 novembre. La Federcalcio, dal punto di vista sportivo, aveva archiviato il caso nel 2022.
Cosa dicono le carte
Secondo le accuse, per raggiungere la cifra richiesta dal Lille di 71 milioni per il cartellino di Osimhen, sarebbero stati inseriti - con l’ok dell’allora presidente francese Gerard Lopez, i cartellini del terzo portiere Karnezis e dei giovani Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri valutati in totale 21 milioni, ma poi girati subito in prestito in squadre di Serie C e D e poi addirittura mai effettivamente recatisi neanche in Francia. Quando, il 17 luglio 2020, Chiavelli e Giuntoli si stanno scambiando le prime bozze di accordo con il Lille, l'ad si lascia andare ad una battuta (“Speriamo rifiutino... sennò dovremo darci alle rapine”). Poco dopo a messaggiare con l'allora ds azzurro è il suo vice Pompilio. "Sto fermo - scrive Giuntoli - infatti mi ha detto di mandarla, sperando che non accettino. Devo parlare con Aurelio. Che terrorista". "Questo è terrorismo psicologico", ribatte Pompilio. "Terrorista. Scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono voluti venire - insiste Giuntoli, facendo capire quanto il budget di mercato fosse limitato -. Altrimenti bisognava giocare il campionato con Petagna". "Non devi scrivere nulla - si allarma Pompilio -. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare".
Nell'informativa della Guardia di Finanza, sempre secondo Repubblica, viene rivelato come l'ex presidente del Lilla "propone" di "gonfiare" l'affare ("Questo, carissimi, vi permette di pagare un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma con un valore nominale che è quello necessario per chiudere") fino alle lunghe discussioni sui giocatori da inserire nell'affare: si parte da Llorente, si passa dal brasiliano Leandrinho ad Ounas fino ad arrivare alla formula con Karnezis e i tre giovani.
Ad insospettirsi era stato il direttore amministrativo e giuridico del Lille, Julien Mordacq che indirizza questo messaggio all'allora ceo dei francesi, Marc Ingla: "È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare, in ragione degli elementi che ti ho esposto verbalmente. Ogni particolare ritenuto "strano" potrebbe generare domande sull’insieme di queste operazioni (accordi relativi a 5 giocatori) e bisognerà apportarvi elementi di risposta reali e giustificazioni".
La nota dei legali del Napoli sul caso Osimhen
Il collegio difensivo del Napoli "esprime stupore per la diffusione a mezzo stampa di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati, e che viola espressamente il divieto stabilito dalla legge e contravviene ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa". È quanto si legge in una nota dei legali Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada dopo la pubblicazione delle carte sul quotidiano Repubblica. Secondo i legali, la pubblicazione delle intercettazioni "evidenzia che si tratta, peraltro, di frasi estrapolate in maniera atomistica da un contesto dialettico ben più ampio, che solo se considerato nella sua interezza e con serena obiettività consente di coglierne il reale significato. In tale prospettiva, ciò che emerge non è affatto un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti". "Infine, a ulteriore dimostrazione della totale irrilevanza, ai fini accusatori, delle frasi riportate nell’articolo, giova rilevare che gli stessi interlocutori richiamati dal giornalista sono stati già ampiamente sentiti sul punto dai Pubblici Ministeri - concludono i legali del club azzurro - e ciò unicamente in qualità di persone informate sui fatti. In tale sede, costoro hanno fornito spiegazioni puntuali, chiare e convincenti, tali da escludere qualsiasi effettiva rilevanza probatoria delle stesse".
