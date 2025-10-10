Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Napoli si allena con l’Avellino: il programma di Conte per la sosta nazionali

Gli azzurri si preparano in vista del ritorno del campionato: allenamento congiunto con gli uomini di Biancolino
Fabio Tarantino
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Tra otto giorni si tornerà in campo contro il Torino in trasferta per la settima giornata di campionato. Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno senza i nazionali e tenendo conto degli infortunati che ovviamente non sono in gruppo. Dopo i due allenamenti di ieri, con lavoro di forza in palestra e tecnico-tattico in campo, il programma di oggi prevede un’altra seduta doppia con allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino come era accaduto già a inizio settembre in occasione della prima sosta per le nazionali. Un modo per collezionare minuti per chi sta giocando meno e per alimentare il ritmo partita aspettando il ritorno in campo.

Lucca chiede spazio

A settembre proprio in quell’occasione si mise in mostra Lucca autore di una tripletta. Il centravanti azzurro è tra i giocatori che stanno approfittando della sosta per continuare a lavorare e spingere sull’acceleratore aspettando le proprie occasioni. Rientra in questo elenco anche Noa Lang che in questo avvio di stagione ha raccolto appena cinquantuno minuti. Molto presto toccherà a lui e agli altri. Alla ripresa, infatti, il Napoli sarà atteso da sette partite in meno di un mese. Si giocherà ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Dal Torino al Bologna. Ci sarà spazio per tutti. Molto presto la stagione entrerà nel vivo.

