Napoli, chiamatelo BatJuan: perché Juan Jesus è cosi importante per Conte

Le parole hanno un peso e Antonio Conte , dopo Napoli-Sporting Lisbona, intervenendo in conferenza stampa, non disse a caso «è immortale, è intramontabile, teniamocelo stretto» parlando di Juan Jesus. Un maestro della comunicazione come lui utilizzò sapientemente le parole giuste per descrivere l’importanza del centrale nel progetto, nello spogliatoio, nella sua idea di calcio e di gruppo. Un ex svincolato, come Spinazzola , che a Napoli ha scoperto vita nuova, ha vissuto una seconda giovinezza, ha vinto due scudetti ed è diventato, insospettabilmente, leader sorridente voluto bene da tutti, tifosi compresi, icona social (BatJuan, il supereroe con le scarpette), personaggio mai banale in ciò che dice e in ciò che fa. Esempio virtuoso del professionista che conosce solo una strada: quella del lavoro. E la persegue e la attraversa ogni giorno per arrivare, all’età di 34 anni, a essere un titolarissimo aggiunto, l’uomo in più di Conte, il surplus di valore di una squadra che più volte, nel corso di questi anni, si è affidata a lui ricevendo risposte incoraggianti.

Bat Juan, la storia al Napoli

Juan Jesus era arrivato a Napoli nel 2021 dopo la fine della sua avventura alla Roma da svincolato (aveva giocato appena nove partite negli ultimi due anni in A). Fu scelto per completare la difesa. Un tassello in più. Invece in quattro anni ha raccolto 102 presenze, le stesse in giallorosso, diventando molto più di un’alternativa. Con il tempo il suo rendimento è cresciuto e con l’arrivo di Conte JJ è diventato ancora più incisivo trovandosi a proprio agio in un nuovo contesto, non solo tattico. L’allenatore del Napoli, ed è storia, si è sempre affidato nel corso della sua carriera a una serie di giocatori simbolo a cui chiedere più del massimo, per cui alzare ogni volta l’asticella. Juan Jesus è uno di questi e l’elogio pubblico di Conte dopo la Champions ha solo certificato una stima che era già traducibile in dati, numeri e statistiche. Quando è mancato Buongiorno, JJ non lo ha mai fatto rimpiangere e lo stesso è accaduto in queste ultime partite. E in futuro, con il rientro di Buongiorno, cambierà poco. Il brasiliano ci sarà sempre. Anche solo con un intervento in campo o nello spogliatoio, dove è leader riconosciuto.

Che spina

Tra gli svincolati di lusso che oggi fanno le fortune del Napoli c’è anche Spinazzola, altro ex Roma arrivato a zero un anno fa. Uno dei primi volti nuovi con Conte. Le sue qualità tecniche non erano mai state messe in discussione, ma ora Spina ha una gamba che va veloce, che corre anche meglio del famoso Europeo - parole sue dopo il Genoa - e che gli ha permesso di ritrovare anche l’azzurro della Nazionale. Domenica scorsa è stato decisivo con il suo ingresso. Lo scorso anno aveva dato il suo contributo giocando anche ala dopo l’addio di Kvara, oggi è un titolarissimo del Napoli. Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero, sono la conferma che la costruzione delle squadre passa da scelte lungimiranti e intuizioni. Non tutto si misura sempre e solo in milioni.