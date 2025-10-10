Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, buon allenamento con l'Avellino: in gol Beukema, Vergara e Lang

Lavoro a Castel Volturno per i campioni d'Italia in carica, ad otto giorni dalla trasferta di Torino
Finisce 3-0 per il Napoli di Antonio Conte l'allenamento congiunto andato in scena questo pomeriggio presso il centro sportivo di Castel Volturno, dove i campioni d'Italia in carica hanno affrontato l'Avellino di Raffaele Biancolino, approfittando della sosta dedicata alle nazionali.

Napoli, a segno Beukema, Vergara e Lang

L'allenamento congiunto organizzato dal Napoli a Castel Volturno, come già era accaduto lo scorso 5 settembre, ha visto gli uomini di Antonio Conte prevalere grazie alle reti di Beukema, Vergara e Lang. Chance importante per i calciatori che non sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali, mentre l'Avellino ha potuto misurarsi con una big del calcio italiano a otto giorni dal derby campano con la Juve Stabia, in programma sabato 18 ottobre alle 17:15 al "Menti" di Castellammare. Gli azzurri, proprio sabato pomeriggio, saranno ospiti del Torino alle 18, in occasione della settima giornata del campionato di Serie A.

