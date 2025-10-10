Napoli, a segno Beukema, Vergara e Lang

L'allenamento congiunto organizzato dal Napoli a Castel Volturno, come già era accaduto lo scorso 5 settembre, ha visto gli uomini di Antonio Conte prevalere grazie alle reti di Beukema, Vergara e Lang. Chance importante per i calciatori che non sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali, mentre l'Avellino ha potuto misurarsi con una big del calcio italiano a otto giorni dal derby campano con la Juve Stabia, in programma sabato 18 ottobre alle 17:15 al "Menti" di Castellammare. Gli azzurri, proprio sabato pomeriggio, saranno ospiti del Torino alle 18, in occasione della settima giornata del campionato di Serie A.