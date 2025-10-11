Napoli, Hojlund settebello: gol a raffica, non è mai partito così bene in carriera

Hojlund, filtro Napoli

E a proposito di loro, c'è un dettaglio che sta facendo sorridere i social. Su TikTok e YouTube circolano da giorni video ironici che mettono a confronto le foto di quando McTominay, De Bruyne e Hojlund giocavano a Manchester, con quelle di oggi. Nei commenti, migliaia di utenti scherzano su come i tre, da quando sono andati via, sembrino persino ringiovaniti: pelle più distesa, capelli folti e lucenti, sguardo più rilassato. «Napoli li fa belli», scrive dall'Inghilterra. «Questi sono gli effetti del vivere in Italia». Un modo divertente per dire che, forse, anche il contesto e il clima influiscono. E in effetti, la versione attuale del danese è quella di un giocatore più libero mentalmente. Ha ritrovato il sorriso, e lo si vede anche nei dettagli: esultanze spontanee, meno tensione, più gusto nel giocare dopo il periodo difficile allo United. Si muove tanto, ma non spreca; lotta, ma non si incaponisce.