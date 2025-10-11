Napoli, svolta Neres: Politano ko, c'è una nuova opportunità per incidere

Neres, luci e ombre

L'occasione contro i granata non è un semplice turno di servizio, ma una chance importante. Finora, Neres ha vissuto una stagione di ombre più che di luci. I numeri non lo premiano: una presenza da titolare in Serie A, proprio l'ultima contro il Genoa, e un rendimento inevitabilmente altalenante: 14’ con il Sassuolo, 21’ con la Fiorentina, 17’ di qualità contro il Milan, in cui ha giocato a destra e ha sfiorato pure il gol, e 82’ appunto contro il Genoa, cambiando fascia soltanto dopo l’infortunio di Politano. In mezzo 18 e 21 minuti contro City e Sporting in Champions, ma senza gol né assist, quello che era la specialità della casa al suo arrivo a Napoli. Conte sa che David ha nelle gambe la velocità e la sfrontatezza per spaccare le partite e creare superiorità numerica, specialmente in un contesto tatticamente bloccato come potrebbe essere quello contro il Toro, attualmente peggior difesa del campionato con 13 gol subiti in 6 partite. Può essere un test probante per la maturità del giocatore, che ieri a Castel Volturno, tra la seduta del mattino e l’allenamento congiunto con l’Avellino, ha trovato modo di riposare in palestra con l'amico e connazionale Juan Jesus, come mostrato dal difensore brasiliano su Instagram. Per sostituire uno come Politano, del resto, bisogna essere al 100% della forma e anche un “riposino” può fare la differenza.