Hamsik e il retroscena su Milan e Juve ai tempi del Napoli: "Allegri mi voleva. Conte è il grande..."

Marek Hamsik resterà per sempre nella storia del Napoli: 520 presenze, 121 gol e 105 assist con la maglia degli azzurri. Poi le due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana. Ha vissuto tutta la rinascita del club fino al ritorno ai vertici del calcio italiano. Eppure nel 2011 era vicino a lasciare la squadra, come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Milan News. "Ero molto vicino al trasferimento al Milan", ha affermato. Al Milan in panchina c'era Allegri e in campo tanti campioni, da Ibrahimovic a Nesta e Gattuso: "Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n'è fatto niente. Rimpianti? Sono contento di come sia andata. Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte".