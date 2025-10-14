Lukaku, denuncia shock sul padre: "Estorsioni bloccano il funerale"

BRUXELLES (Belgio) - Un post congiunto sui social media di Romelu e Jordan Lukaku ha gettato un'ombra di tristezza e indignazione sulla morte del loro padre, l'ex calciatore Roger. L'attaccante del Napoli e il fratello, ex esterno della Lazio, hanno denunciato apertamente i dissidi familiari che stanno impedendo loro di riportare la salma in Belgio e di celebrare il funerale a Bruxelles per dare al genitore un ultimo saluto come desiderato.

Morte a Kinshasa e il tentativo fallito di rimpatrio

Roger Lukaku, ex nazionale dello Zaire e calciatore in Belgio, è deceduto il 28 settembre all'età di 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove era tornato dopo essersi separato dalla madre dei suoi figli. Nel loro messaggio, Romelu e Jordan hanno rivelato che il loro sforzo di rimpatriare la salma in Belgio, dove la cerimonia era stata inizialmente programmata per venerdì a Bruxelles, è stato vanificato. «A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio» si legge nel testo. I due fratelli non usano mezzi termini, parlando apertamente di presunte «estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia» che hanno avuto un impatto devastante sulla situazione. «Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato!» continuano i fratelli, esprimendo il loro cuore spezzato per non poter accompagnare il padre «dignitosamente nel suo ultimo riposo». La loro frustrazione è palpabile e suggerisce una rottura insanabile: «Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo». Il messaggio, firmato da Romelu, Jordan e dai loro figli si conclude con un toccante «Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo». Una conclusione amara per una storia che, oltre al lutto, rivela un lato oscuro e teso delle dinamiche familiari.