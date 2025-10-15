Juan Jesus: “Napoli è casa mia. A 34 anni voglio ancora dare tutto, l’età solo un numero”

NAPOLI - Un traguardo che vale doppio, una carriera costruita con professionalità e un legame sempre più forte con la città. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, raccontando le sue emozioni per le 100 presenze in maglia azzurra, il rapporto con i nuovi compagni, la stima per Conte e l’amore per Napoli, la città che ormai chiama casa. “Cento presenze? Un significato importante per me, con due scudetti ancora meglio. Spero di continuare questa storia: mi hanno accolto sempre bene qui a Napoli, nonostante le critiche. Onorare 100 presenze con questa squadra è importantissimo per me”. Parole che raccontano un legame vero, costruito nel tempo. L’esperienza, la leadership silenziosa e la costanza di Juan Jesus sono diventate punti di riferimento nello spogliatoio azzurro, un gruppo che lui stesso definisce “sano e unito”.
Juan Jesus e i compagni di reparto
Tra i temi toccati anche il rapporto con i compagni di reparto, a partire da Sam Beukema: “Mi trovo bene in coppia con Sam. È un ragazzo pronto, l’anno scorso ha fatto una stagione importante con il Bologna. Sta capendo cosa significa giocare in una piazza come Napoli, anche in Champions League ha fatto bene. È giovane, ha cose da imparare, come io a 34 anni ho cose da imparare da lui". E poi i complimenti per Marianucci, uno dei giovani più promettenti del gruppo: “È bravo, viene dall’Empoli ed ha fatto un bel campionato. È un ragazzo molto sicuro, tecnicamente forte: sembra più grande dell’età che ha. Mi auguro che faccia una buona carriera, perché si impegna tantissimo. Contro il Milan ha fatto bene: la gente parla di errore, ma solo chi gioca può capire. Farà tanta strada”.
La voglia di sentirsi sempre protagonista
E se qualcuno lo chiama “immortale”, lui risponde con umiltà ma senza nascondere l’orgoglio: “Conte mi ha definito immortale? Ho sempre dato il meglio di me in tutte le squadre. A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, perché ho trovato fiducia e serenità. L’età per me è solo un numero, in allenamento sono sempre quello che spinge di più. Voglio continuare a giocare e a dare sempre di più". Guardando alle prossime sfide, il brasiliano avverte: “Il Torino ha avuto un inizio complicato, ma è una buona squadra. Hanno due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo prepararci bene, non sarà facile”. E sulla gara contro l’Inter, aggiunge con realismo: “Non credo che sarà una svolta nel campionato. È importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che l’Inter è forte. Ma non dobbiamo darle troppo peso: non è una finale, dobbiamo giocare il nostro gioco”.
Juan Jesus: Napoli come casa
Infine, un pensiero dedicato a Napoli, la città che ormai considera casa: “Quando posso giro la città, vivo a Posillipo e conosco tutti in zona. Non vado molto in centro perché ci sono tante persone, ma vivo la città tranquillamente. Ogni volta che mi sveglio vedo il Vesuvio e il mare e sto bene. I napoletani sono molto viscerali, ho un bellissimo rapporto con la città”.
