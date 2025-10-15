Juan Jesus: “Napoli è casa mia. A 34 anni voglio ancora dare tutto, l’età solo un numero”

La voglia di sentirsi sempre protagonista

E se qualcuno lo chiama “immortale”, lui risponde con umiltà ma senza nascondere l’orgoglio: “Conte mi ha definito immortale? Ho sempre dato il meglio di me in tutte le squadre. A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, perché ho trovato fiducia e serenità. L’età per me è solo un numero, in allenamento sono sempre quello che spinge di più. Voglio continuare a giocare e a dare sempre di più". Guardando alle prossime sfide, il brasiliano avverte: “Il Torino ha avuto un inizio complicato, ma è una buona squadra. Hanno due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo prepararci bene, non sarà facile”. E sulla gara contro l’Inter, aggiunge con realismo: “Non credo che sarà una svolta nel campionato. È importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che l’Inter è forte. Ma non dobbiamo darle troppo peso: non è una finale, dobbiamo giocare il nostro gioco”.