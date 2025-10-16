Come stanno Buongiorno e Politano: per il Napoli arrivano buone notizie

Tutti rientrati, o quasi. L'infermeria comincia a svuotarsi e il Napoli ritrova pezzi importanti in vista della trasferta di Torino. Al netto degli infortunati di lunga data, Conte può tornare a sorridere: due che sembravano destinati a restare fuori – Alessandro Buongiorno e Matteo Politano – potrebbero invece far parte della comitiva azzurra diretta al Nord. Magari non dal primo minuto, ma la panchina sabato non è più un miraggio. Nel frattempo, l'allenatore ha riavuto per la seduta pomeridiana di ieri tutto il gruppo a disposizione. I primi a rientrare a Castel Volturno erano stati Hojlund, McTominay e Gilmour. Ieri si sono aggiunti Anguissa, Elmas e De Bruyne, che con il Belgio ha firmato due rigori impeccabili contro il Galles. Sono tornati anche tutti gli italiani: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci, reduce dall'impegno con l'Under 21. Il gruppo è di nuovo quasi al completo e Conte, come da abitudine, valuterà solo in questi ultimi giorni la formazione da opporre sabato ai granata di Marco Baroni.

Conte fa i conti con la formazione

Segnali incoraggianti arrivano soprattutto da Buongiorno e Politano. Il difensore non gioca dalla gara col Pisa, ma da qualche giorno lavora con il gruppo e ha superato i test fisici. L'esterno, invece, ha smaltito in fretta il problema muscolare accusato contro il Genoa prima della sosta. Entrambi vanno verso la convocazione, anche se l'impiego dal primo minuto resta difficile. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. In porta il solito dubbio tra l'ex di turno, Milinkovic-Savic e Meret. Al centro della difesa ci saranno due tra Beukema, Marianucci e Juan Jesus, con Buongiorno pronto a subentrare se servirà. A destra, senza Politano, Conte ha più di un'alternativa: Spinazzola potrebbe agire a tutta fascia, mentre Neres – nel suo ruolo naturale – e Elmas restano opzioni credibili per dare equilibrio e fantasia. Davanti, invece, nessun dubbio. Hojlund è intoccabile: è tornato dalla Danimarca con gol, primato nel girone e il sorriso di chi si giocherà almeno il playoff. Ieri, intanto McTominay e De Bruyne sono stati avvistati a Varcaturo, non lontano da Castel Volturno. Le loro compagne si sono sfidate in una partita di padel e i due campioni azzurri hanno fatto da spettatori interessati, tra selfie, sorrisi e l'incredulità dei tifosi che li hanno riconosciuti a bordo campo.

Il Maradona stracolomo

Intanto cresce l'attesa per il Maradona, dove il pienone è già assicurato per il prossimo appuntamento casalingo: Napoli-Inter del 25 ottobre è sold out da giorni, e restano soltanto pochi tagliandi per la sfida con il Como del 1° novembre: qualche posto in Tribuna Posillipo e nelle curve inferiori, prima del prevedibile tutto esaurito. Stesso discorso per Napoli-Eintracht Francoforte del 4 novembre (ore 18.45), quando lo stadio tornerà a vibrare sulle note dell'inno più atteso. Oggi alle 12 parte la prima fase di vendita per i biglietti riservata agli abbonati al campionato. Dal 20 ottobre, invece, toccherà ai titolari della Fidelity Card. Un altro Maradona da brividi, pronto a spingere con l’urlo “The Champions” che, ogni volta, fa tremare i vetri di Fuorigrotta.