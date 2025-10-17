Simeone e l'aneddoto esilarante su Conte: "Un pazzo, una volta quando grandinava in allenamento a Napoli ci urlava..."

Protagonista degli ultimi due scudetti vinti con il Napoli , Giovanni Simeone , oggi al Torino , ai microfoni di Dazn ha raccontato il suo periodo con gli azzurri: "Ho tanti amici lì, ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano, mi manca tantissimo. L’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino". Alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, tutte le emozioni tornano a galla: "Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene. La mia priorità ora è concentrarmi sulla partita, c ercherò di non pensare a quei bei momenti che ho vissuto". Simeone rincontra anche Antonio Conte: "Ho capito quanto è 'pazzo' quando una volta a Castelvolturno durante un allenamento ha iniziato a grandinare fortissimo . Il pallone non andava più avanti per quanta grandine c'era per terra. Ma lui ci urlava contro perché noi pensavamo di fermarci. Un matto".

Simeone: "Quando sono andato da Napoli a Torino ho pianto per quattro ore"

Simeone non dimentica "l’emozione che ho provato il giorno in cui sono arrivato a Napoli, il momento in cui ho indossato la tuta del Napoli. Mia moglie mi fece una foto, era troppo bella. Quando sono andato via da Napoli per andare a Torino mi sono detto 'che messaggio posso scrivere?'. Il viaggio in treno durava 5 ore, di queste ne ho passate 4 e mezza a piangere ripensando a tutti i momenti. A volte però non ci sono solo parole, ma momenti che uno ha vissuto. È proprio vero il detto 'a Napoli piangi due volte'". A Torino ha trovato qualcun'altro che conosce bene Napoli, Marco Baroni: "Mi piace il suo modo di pensare e trasmettere le sue idee. La sua cattiveria di andare avanti nonostante tutto. Mi piacciono molto gli allenatori così e le persone che vanno incontro alle difficoltà. Ovunque lui mi dice di andare, io vado". Infine sul Torino: "Mi sento molto in sintonia con il Toro e con lo spirito granata, con il concetto di fame e andare a lottare e dare tutto. È stata una delle cose che mi ha fatto scegliere di venire qui".