Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Simeone e l'aneddoto esilarante su Conte: "Un pazzo, una volta quando grandinava in allenamento a Napoli ci urlava..."

Simeone e l'aneddoto esilarante su Conte: "Un pazzo, una volta quando grandinava in allenamento a Napoli ci urlava..."

L'attaccante racconta il periodo con gli azzurri: "È proprio vero il detto a Napoli piangi due volte". Ecco cosa ha detto
3 min
TagsSimeonenapoliConte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Protagonista degli ultimi due scudetti vinti con il Napoli, Giovanni Simeone, oggi al Torino, ai microfoni di Dazn ha raccontato il suo periodo con gli azzurri: "Ho tanti amici lì, ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano, mi manca tantissimo. L’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino". Alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, tutte le emozioni tornano a galla: "Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene. La mia priorità ora è concentrarmi sulla partita, cercherò di non pensare a quei bei momenti che ho vissuto". Simeone rincontra anche Antonio Conte: "Ho capito quanto è 'pazzo' quando una volta a Castelvolturno durante un allenamento ha iniziato a grandinare fortissimo. Il pallone non andava più avanti per quanta grandine c'era per terra. Ma lui ci urlava contro perché noi pensavamo di fermarci. Un matto".

Simeone: "Quando sono andato da Napoli a Torino ho pianto per quattro ore"

Simeone non dimentica "l’emozione che ho provato il giorno in cui sono arrivato a Napoli, il momento in cui ho indossato la tuta del Napoli. Mia moglie mi fece una foto, era troppo bella. Quando sono andato via da Napoli per andare a Torino mi sono detto 'che messaggio posso scrivere?'. Il viaggio in treno durava 5 ore, di queste ne ho passate 4 e mezza a piangere ripensando a tutti i momenti. A volte però non ci sono solo parole, ma momenti che uno ha vissuto. È proprio vero il detto 'a Napoli piangi due volte'". A Torino ha trovato qualcun'altro che conosce bene Napoli, Marco Baroni: "Mi piace il suo modo di pensare e trasmettere le sue idee. La sua cattiveria di andare avanti nonostante tutto. Mi piacciono molto gli allenatori così e le persone che vanno incontro alle difficoltà. Ovunque lui mi dice di andare, io vado". Infine sul Torino: "Mi sento molto in sintonia con il Toro e con lo spirito granata, con il concetto di fame e andare a lottare e dare tutto. È stata una delle cose che mi ha fatto scegliere di venire qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Come stanno Buongiorno e PolitanoLe parole di Juan Jesus