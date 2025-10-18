McTominay e Hojlund infortunati durante la rifinitura per Torino-Napoli: cosa è successo e le loro condizioni
Il centrocampista e l'attaccante degli azzurri non figurano nemmeno tra le riserve ma sono con la squadra di Conte nel capoluogo piemontese
Due assenze pesantissime per il Napoli, impegnato in trasferta contro il Torino nella gara valida per la settima giornata di Serie A: fuori McTominay e Hojlund, che si sono infortunati durante la seduta di rifinitura.
Come gioca il Napoli a Torino senza McTominay e Hojlund
McTominay è alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Hojlund con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Sono entrambi a Torino ma non figurano nemmeno nelle riserve. Conte ha ricalibrato la formazione, al netto delle assenze forzate di McTominay e Hojlund, optando per un 4-3-3: Milinkovic-Savic in porta; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema e Olivera in difesa; Anguissa, Gilmour e De Bruyne a centrocampo; Neres, Lucca e Spinazzola in attacco.