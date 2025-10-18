McTominay e Hojlund infortunati durante la rifinitura per Torino-Napoli: cosa è successo e le loro condizioni

Come gioca il Napoli a Torino senza McTominay e Hojlund

McTominay è alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Hojlund con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Sono entrambi a Torino ma non figurano nemmeno nelle riserve. Conte ha ricalibrato la formazione, al netto delle assenze forzate di McTominay e Hojlund, optando per un 4-3-3: Milinkovic-Savic in porta; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema e Olivera in difesa; Anguissa, Gilmour e De Bruyne a centrocampo; Neres, Lucca e Spinazzola in attacco.