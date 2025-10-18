Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore© Getty Images

Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore

La squadra di Conte sconfitta da un gol dell'ex Simeone. Serata nera per Gilmour e Lucca. In crescita Lang
Davide Palliggiano
Tagsnapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Seconda sconfitta in campionato, qualcosa non ha funzionato nel Napoli di Antonio Conte a Torino. Hanno pesato le tante assenze: da McTominay a Hojlund, passando per Lobotka e Rrahmani, senza dimenticare Lukaku. Alla fine l’ha decisa un ex, Simeone.

I tre migliori

 

Lang (18’ st)

 

Finalmente uno spezzone vero, da protagonista. Entra con personalità, gioca largo e cerca sempre la profondità. Al 93’ pensa di aver trovato la sua serata, segna e si toglie la maglia in un’esplosione di gioia. Poi la beffa del Var, che gli cancella tutto e gli lascia soltanto il giallo.

 

De Bruyne 

 

Prova a tenere accesa la luce anche quando tutto intorno si spegne. Insieme a Neres e Spinazzola è uno dei pochi a dare qualità e ritmo all’azione. Tira, ci prova, costruisce, si abbassa per dare una mano nella manovra e nel recupero. Sfortunato in un paio di occasioni, ma resta tra i pochi a salvarsi per spirito e continuità.

 

Spinazzola

 

 Da esterno alto o da terzino poco cambia: macina metri, crea superiorità, non smette mai di spingere. È l’uomo che dà profondità, che mette palloni in area e che prova anche la conclusione personale. Dieci cross, quattro tiri, e una sensazione netta: l’ultimo a mollare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

I tre peggiori

 

Gilmour 

 

L’errore che decide la partita pesa come un macigno. L’intenzione di anticipare l’avversario c’è, ma il risultato è un regalo clamoroso per Simeone. Un errore di lucidità, di lettura, di tempo. Il resto è corsa e volontà, ma non basta per cancellare la macchia.

Lucca 

 

Una serata storta, la più complicata da quando è al Napoli. Parte titolare, ma resta schiacciato nella morsa dei centrali e non riesce mai a trovare spazio o tempi d’appoggio. Pochi rifornimenti, vero, ma anche poca incisività. Finisce col perdersi dentro la partita.

Beukema 

 

Alterna buone letture a momenti di confusione, ma resta spesso in ritardo sulle iniziative avversarie. È coinvolto nell’azione del gol e non riesce mai a dare sicurezza alla linea. Incertezza che pesa, soprattutto in una serata così.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

TORINO - Seconda sconfitta in campionato, qualcosa non ha funzionato nel Napoli di Antonio Conte a Torino. Hanno pesato le tante assenze: da McTominay a Hojlund, passando per Lobotka e Rrahmani, senza dimenticare Lukaku. Alla fine l’ha decisa un ex, Simeone.

I tre migliori

 

Lang (18’ st)

 

Finalmente uno spezzone vero, da protagonista. Entra con personalità, gioca largo e cerca sempre la profondità. Al 93’ pensa di aver trovato la sua serata, segna e si toglie la maglia in un’esplosione di gioia. Poi la beffa del Var, che gli cancella tutto e gli lascia soltanto il giallo.

 

De Bruyne 

 

Prova a tenere accesa la luce anche quando tutto intorno si spegne. Insieme a Neres e Spinazzola è uno dei pochi a dare qualità e ritmo all’azione. Tira, ci prova, costruisce, si abbassa per dare una mano nella manovra e nel recupero. Sfortunato in un paio di occasioni, ma resta tra i pochi a salvarsi per spirito e continuità.

 

Spinazzola

 

 Da esterno alto o da terzino poco cambia: macina metri, crea superiorità, non smette mai di spingere. È l’uomo che dà profondità, che mette palloni in area e che prova anche la conclusione personale. Dieci cross, quattro tiri, e una sensazione netta: l’ultimo a mollare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
1
Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore
2
I tre peggiori