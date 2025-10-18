Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore

TORINO - Seconda sconfitta in campionato, qualcosa non ha funzionato nel Napoli di Antonio Conte a Torino. Hanno pesato le tante assenze: da McTominay a Hojlund, passando per Lobotka e Rrahmani, senza dimenticare Lukaku. Alla fine l’ha decisa un ex, Simeone .

I tre migliori

Lang (18’ st)

Finalmente uno spezzone vero, da protagonista. Entra con personalità, gioca largo e cerca sempre la profondità. Al 93’ pensa di aver trovato la sua serata, segna e si toglie la maglia in un’esplosione di gioia. Poi la beffa del Var, che gli cancella tutto e gli lascia soltanto il giallo.

De Bruyne

Prova a tenere accesa la luce anche quando tutto intorno si spegne. Insieme a Neres e Spinazzola è uno dei pochi a dare qualità e ritmo all’azione. Tira, ci prova, costruisce, si abbassa per dare una mano nella manovra e nel recupero. Sfortunato in un paio di occasioni, ma resta tra i pochi a salvarsi per spirito e continuità.

Spinazzola

Da esterno alto o da terzino poco cambia: macina metri, crea superiorità, non smette mai di spingere. È l’uomo che dà profondità, che mette palloni in area e che prova anche la conclusione personale. Dieci cross, quattro tiri, e una sensazione netta: l’ultimo a mollare.