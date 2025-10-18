Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore
TORINO - Seconda sconfitta in campionato, qualcosa non ha funzionato nel Napoli di Antonio Conte a Torino. Hanno pesato le tante assenze: da McTominay a Hojlund, passando per Lobotka e Rrahmani, senza dimenticare Lukaku. Alla fine l’ha decisa un ex, Simeone.
I tre migliori
Lang (18’ st)
Finalmente uno spezzone vero, da protagonista. Entra con personalità, gioca largo e cerca sempre la profondità. Al 93’ pensa di aver trovato la sua serata, segna e si toglie la maglia in un’esplosione di gioia. Poi la beffa del Var, che gli cancella tutto e gli lascia soltanto il giallo.
De Bruyne
Prova a tenere accesa la luce anche quando tutto intorno si spegne. Insieme a Neres e Spinazzola è uno dei pochi a dare qualità e ritmo all’azione. Tira, ci prova, costruisce, si abbassa per dare una mano nella manovra e nel recupero. Sfortunato in un paio di occasioni, ma resta tra i pochi a salvarsi per spirito e continuità.
Spinazzola
Da esterno alto o da terzino poco cambia: macina metri, crea superiorità, non smette mai di spingere. È l’uomo che dà profondità, che mette palloni in area e che prova anche la conclusione personale. Dieci cross, quattro tiri, e una sensazione netta: l’ultimo a mollare.
I tre peggiori
Gilmour
L’errore che decide la partita pesa come un macigno. L’intenzione di anticipare l’avversario c’è, ma il risultato è un regalo clamoroso per Simeone. Un errore di lucidità, di lettura, di tempo. Il resto è corsa e volontà, ma non basta per cancellare la macchia.
Lucca
Una serata storta, la più complicata da quando è al Napoli. Parte titolare, ma resta schiacciato nella morsa dei centrali e non riesce mai a trovare spazio o tempi d’appoggio. Pochi rifornimenti, vero, ma anche poca incisività. Finisce col perdersi dentro la partita.
Beukema
Alterna buone letture a momenti di confusione, ma resta spesso in ritardo sulle iniziative avversarie. È coinvolto nell’azione del gol e non riesce mai a dare sicurezza alla linea. Incertezza che pesa, soprattutto in una serata così.
