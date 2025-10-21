Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pranzo istituzionale tra PSV e Napoli prima della sfida di Champions League

Il vicepresidente Edoardo De Laurentis guida la delegazione azzurra a Eindhoven: omaggio dai partenopei ai padroni di casa con l'opera "Amma faticà again.."
2 min
TagsnapoliPSVChampions League
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

A poche ore dal match tra PSV Napoli di Champions League, si è svolto il tradizionale pranzo ufficiale tra le dirigenze dei due club. L'incontro, organizzato come da consuetudine UEFA prima di ogni gara europea, si è tenuto presso il Philips Stadion di Eindhoven, sede della sfida serale. Alla tavola istituzionale hanno aprtecipato per il Napoli il vicepresidente Edoardo De Laurentis, la delegazione azzurra e il delegato UEFA Thura Win che sono stati accolti calorosamente dal CEO del PSV Marcel Brands e dai dirigenti del club olandese.

Un omaggio d'arte nel segno dell'amicizia sportiva

Nel corso del pranzo, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio ai padroni di casa donando loro l'opera "Amma faticà again..", creata appositamente dall'artista Antonio Nocera. Un gesto simbolico che unisce cultura e sport, rappresentando il legame di rispetto e cordialità tra le due società. Con l'incontro istituzionale si è così aperta ufficialmente la giornata della Champions League a Eindhoven

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

"Tifosi Napoli, ad Eindhoven"Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato"