Pranzo istituzionale tra PSV e Napoli prima della sfida di Champions League

A poche ore dal match tra PSV e Napoli di Champions League, si è svolto il tradizionale pranzo ufficiale tra le dirigenze dei due club. L'incontro, organizzato come da consuetudine UEFA prima di ogni gara europea, si è tenuto presso il Philips Stadion di Eindhoven, sede della sfida serale. Alla tavola istituzionale hanno aprtecipato per il Napoli il vicepresidente Edoardo De Laurentis, la delegazione azzurra e il delegato UEFA Thura Win che sono stati accolti calorosamente dal CEO del PSV Marcel Brands e dai dirigenti del club olandese.