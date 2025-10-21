Pranzo istituzionale tra PSV e Napoli prima della sfida di Champions League
A poche ore dal match tra PSV e Napoli di Champions League, si è svolto il tradizionale pranzo ufficiale tra le dirigenze dei due club. L'incontro, organizzato come da consuetudine UEFA prima di ogni gara europea, si è tenuto presso il Philips Stadion di Eindhoven, sede della sfida serale. Alla tavola istituzionale hanno aprtecipato per il Napoli il vicepresidente Edoardo De Laurentis, la delegazione azzurra e il delegato UEFA Thura Win che sono stati accolti calorosamente dal CEO del PSV Marcel Brands e dai dirigenti del club olandese.
Un omaggio d'arte nel segno dell'amicizia sportiva
Nel corso del pranzo, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio ai padroni di casa donando loro l'opera "Amma faticà again..", creata appositamente dall'artista Antonio Nocera. Un gesto simbolico che unisce cultura e sport, rappresentando il legame di rispetto e cordialità tra le due società. Con l'incontro istituzionale si è così aperta ufficialmente la giornata della Champions League a Eindhoven.