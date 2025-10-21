Napoli, figuraccia in Europa mai così pesante. Da quanto non incassava sei gol in Italia
Nella serata dei 43 gol, mai così tanti in una singola serata in Champions League, a Eindhoven è stato fissato un nuovo record, ma in negativo. Il protagonista è il Napoli che subisce una goleada storica contro il Psv: 6-2 nella partita valida per la terza giornata della League Phase. Sei reti che pesano parecchio nella storia del Napoli che non aveva mai subito così tante reti nelle competizioni europee, come riportatoda Opta.
Napoli, record negativo a Eindhoven
Se si guarda invece ai risultati del Napoli in Serie A, l'ultima volta che il Napoli ha preso sei gol in una partita risale al 21 dicembre 1997, 3-6 contro la Sampdoria in Serie A. In panchina per gli azzurri c'era Galeone e i gol furono segnati da Bellucci, Protti e Rossitto. Record negativo anche per Antonio Conte: una squadra guidata dall'allenatore salentino non aveva mai subito sei gol in una partita.