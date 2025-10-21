Napoli, figuraccia in Europa mai così pesante. Da quanto non incassava sei gol in Italia

Nella serata dei 43 gol, mai così tanti in una singola serata in Champions League, a Eindhoven è stato fissato un nuovo record , ma in negativo. Il protagonista è il Napoli che subisce una goleada storica contro il Psv: 6-2 nella partita valida per la terza giornata della League Phase. Sei reti che pesano parecchio nella storia del Napoli che non aveva mai subito così tante reti nelle competizioni europee , come riportatoda Opta.

Napoli, record negativo a Eindhoven

Se si guarda invece ai risultati del Napoli in Serie A, l'ultima volta che il Napoli ha preso sei gol in una partita risale al 21 dicembre 1997, 3-6 contro la Sampdoria in Serie A. In panchina per gli azzurri c'era Galeone e i gol furono segnati da Bellucci, Protti e Rossitto. Record negativo anche per Antonio Conte: una squadra guidata dall'allenatore salentino non aveva mai subito sei gol in una partita.