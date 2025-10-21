Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Blackout Napoli, Conte senza difesa. Notte da incubo, che batosta in casa Psv

Disfatta totale: partenopei disintegrati dagli scatenati campioni d'Olanda, con Perisic, Saibari e Man sugli scudi. Devastanti gli errori della retroguardia di Conte, ma tutta la squadra è andata in tilt, finendo in dieci per l'espulsione di Lucca
Xavier Jacobelli
1 min
TagsnapoliPSVChampions League
Napoli

Napoli

In casa Philips, nello stadio della luce, il Napoli è rimasto clamorosamente al buio e senza difesa, incassando una sconfitta pesantissima: questo 6-2 è il peggior risultato nella storia europea degli azzurri. La disfatta è stata totale, senza attenuanti, senza alibi. I campioni d'Italia hanno incassato il quarto ko stagionale in trasferta in casa, letteralmente travolti dal Psv.

Una partita tutta sbagliata

Sugli scudi, l'imprendibile Saibari e q

