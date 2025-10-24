Napoli, Meret salta il big match contro l'Inter: l'infortunio alla vigilia

Continuano le brutte notizie per Antonio Conte : dopo la decisione definitiva sull'assenza di Rasmus Hojlund , l'allenatore del Napoli perde anche Alex Meret per il big match contro l'Inter. Domani alle 18 la squadra di Chivu scenderà in campo contro gli azzurri. Il portiere friulano ha riportato un infortunio nella seduta di allenamento matuttina: gli esami hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destrlo.

Napoli, infortunio per Meret: le condizioni

Questo il bollettino medico del club sull'infortunio del portiere degli azzurri: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro". Meret non gioca titolare dalla partita contro il Milan dello scorso 28 settembre, ma, dalle sensazioni dei giorni scorsi, Conte aveva in mente di rilanciare l'estremo difensore in campo dal primo minuto, al posto di Milinkovic Savic.