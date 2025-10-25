De Laurentiis festeggia la vittoria contro l'Inter: "Questo è il vero Napoli"
Il Napoli esce da un periodo difficile con una vittoria in grande stile: 3-1 al Maradona contro l'Inter. Gli azzurri hanno sbloccato la sfida con il gol su rigore di De Bruyne, molto discusso. Nella ripresa McTominay firma anche il gol del raddoppio con una bellissima conclusione. Calhanoglu, con un altro rigore, accorcia le distanze e prova a riaprire la partita. Ma con un'altra ripartenza la squadra di Conte chiude i discorsi con la rete di Anguissa. Nel post partita si è scatenata la gioia di Aurelio De Laurentiis.
De Laurentiis e la gioia dopo Napoli-Inter
Il presidente degli azzurri ha voluto festeggiare l'importantissima vittoria con un messaggio scritto su X, vecchio Twitter, verso la squadra, i tifosi e tutto l'ambiente: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!". Una bella risposta della squadra dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League: prima la sconfitta in trasferta contro il Torino, poi la batosta in Europa contro il Psv.