De Laurentiis festeggia la vittoria contro l'Inter: "Questo è il vero Napoli"

Il Napoli esce da un periodo difficile con una vittoria in grande stile: 3-1 al Maradona contro l'Inter . Gli azzurri hanno sbloccato la sfida con il gol su rigore di De Bruyne , molto discusso . Nella ripresa McTominay firma anche il gol del raddoppio con una bellissima conclusione. Calhanoglu , con un altro rigore, accorcia le distanze e prova a riaprire la partita. Ma con un'altra ripartenza la squadra di Conte chiude i discorsi con la rete di Anguissa . Nel post partita si è scatenata la gioia di Aurelio De Laurentiis .

De Laurentiis e la gioia dopo Napoli-Inter

Il presidente degli azzurri ha voluto festeggiare l'importantissima vittoria con un messaggio scritto su X, vecchio Twitter, verso la squadra, i tifosi e tutto l'ambiente: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!". Una bella risposta della squadra dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League: prima la sconfitta in trasferta contro il Torino, poi la batosta in Europa contro il Psv.