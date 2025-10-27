Il Napoli sul commento di Bergonzi: "Di Lorenzo antisportivo? Inaccettabile"

Il Napoli non ci sta. La squadra azzurra, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto "esprimere forte condanna" nei confronti delle dichiarazioni dell'ex arbitro Mauro Bergonzi, che nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva ha definito "antisportivo" il comportamento del capitano Giovanni Di Lorenzo in occasione del calcio di rigore conquistato durante Napoli-Inter.