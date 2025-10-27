Il Napoli sul commento di Bergonzi: "Di Lorenzo antisportivo? Inaccettabile"
Il Napoli non ci sta. La squadra azzurra, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto "esprimere forte condanna" nei confronti delle dichiarazioni dell'ex arbitro Mauro Bergonzi, che nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva ha definito "antisportivo" il comportamento del capitano Giovanni Di Lorenzo in occasione del calcio di rigore conquistato durante Napoli-Inter.
Il comunicato del Napoli
Il comunicato del Napoli "La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano".