Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Napoli sul commento di Bergonzi: "Di Lorenzo antisportivo? Inaccettabile"

La società ha detto la sua sulle dichiarazioni dell'ex arbitro circa l'atteggiamento del capitano azzurro
1 min
TagsnapoliBergonzidi lorenzo
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli non ci sta. La squadra azzurra, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto "esprimere forte condanna" nei confronti delle dichiarazioni dell'ex arbitro Mauro Bergonzi, che nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva ha definito "antisportivo" il comportamento del capitano Giovanni Di Lorenzo in occasione del calcio di rigore conquistato durante Napoli-Inter.

Il comunicato del Napoli

Il comunicato del Napoli "La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Bergonzi fuori luogoDe Bruyne fermo a lungo