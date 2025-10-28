Napoli, Conte non ci sta: "Ci accusano di trarre vantaggio dagli infortuni, assurdo!"

LECCE - Un’altra vittoria pesante per il Napoli, che si confermano in vetta alla classifica. Decisivo il gol di Anguissa , che ha sbloccato il match dopo l’errore di Camarda dal dischetto. A fine gara, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la mentalità e la solidità della squadra in un match comunque difficile: "Partite come questa non sono mai facili, soprattutto quando arrivano dopo sfide intense come quella con l’Inter, che ti tolgono tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo affrontato una squadra di valore, e giocare qui a Lecce non è mai semplice. Nella parte finale avremmo potuto gestire meglio, anche se non abbiamo corso grandi rischi. Credo che tutto parta dalla testa: prima la mente, poi il cuore e infine le gambe. Dalla panchina cerco sempre di guidare i ragazzi anche sotto questo aspetto", le parole del tecnico a Dazn.

Conte dopo la vittoria sul Lecce con Anguissa

"Ci si dimentica troppo facilmente dell’inizio di stagione che abbiamo vissuto, dove siamo stati costretti a trasformare le difficoltà in opportunità. Prima si parlava di grandi acquisti, ora sento dire che abbiamo tratto vantaggio dagli infortuni di giocatori come Lukaku e De Bruyne: è un paradosso, siamo all'assurdo. In questo momento abbiamo soltanto Milinkovic-Savic disponibile tra i pali, e pensare che in estate qualcuno si domandava perché il Napoli avesse deciso di puntare su un portiere di quel livello. S ono contento per Frank Anguissa, lui lo sa, se ha la spina attaccata ha tantissime qualità e può migliorare nella conclusione. Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento. Lang?? Ha avuto due colpi sullo stesso punto, è stato sforrtunato, contento per la sua prima gara da titolare. Oggi ha fatto una ottima partita Elmas, idem Gilmour che non stava al top dall’inizio, Continuiamo così”.