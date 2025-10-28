Napoli, Conte non ci sta: "Ci accusano di trarre vantaggio dagli infortuni, assurdo!"
LECCE - Un’altra vittoria pesante per il Napoli, che si confermano in vetta alla classifica. Decisivo il gol di Anguissa, che ha sbloccato il match dopo l’errore di Camarda dal dischetto. A fine gara, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la mentalità e la solidità della squadra in un match comunque difficile: "Partite come questa non sono mai facili, soprattutto quando arrivano dopo sfide intense come quella con l’Inter, che ti tolgono tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo affrontato una squadra di valore, e giocare qui a Lecce non è mai semplice. Nella parte finale avremmo potuto gestire meglio, anche se non abbiamo corso grandi rischi. Credo che tutto parta dalla testa: prima la mente, poi il cuore e infine le gambe. Dalla panchina cerco sempre di guidare i ragazzi anche sotto questo aspetto", le parole del tecnico a Dazn.
Conte dopo la vittoria sul Lecce con Anguissa
"Ci si dimentica troppo facilmente dell’inizio di stagione che abbiamo vissuto, dove siamo stati costretti a trasformare le difficoltà in opportunità. Prima si parlava di grandi acquisti, ora sento dire che abbiamo tratto vantaggio dagli infortuni di giocatori come Lukaku e De Bruyne: è un paradosso, siamo all'assurdo. In questo momento abbiamo soltanto Milinkovic-Savic disponibile tra i pali, e pensare che in estate qualcuno si domandava perché il Napoli avesse deciso di puntare su un portiere di quel livello. Sono contento per Frank Anguissa, lui lo sa, se ha la spina attaccata ha tantissime qualità e può migliorare nella conclusione. Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento. Lang?? Ha avuto due colpi sullo stesso punto, è stato sforrtunato, contento per la sua prima gara da titolare. Oggi ha fatto una ottima partita Elmas, idem Gilmour che non stava al top dall’inizio, Continuiamo così”.