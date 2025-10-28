Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte: "Nessuno parla dei nostri infortunati. Anguissa ha qualità, Lang sfortunato"

Il tecnico del Napoli: "Il rigore poteva cambiare l'indirizzo della partita, ma ci siamo presi la vittoria"
2 min
TagsContenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

LECCE - "Queste partite non sono mai semplici, perche vengono dopo sfide come quella contro l'Inter dove si sono sprecate energie fisiche e mentali. Siamo stati bravi. Abbiamo giocato contro una buona squadra, dovevamo gestirla un po' meglio nella parte finale, non abbiamo rischiato chissà cosa ma poi è li che la testa deve sempre stare dentro al campo". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo al vittoria sul Lecce. "Certe situazioni vanno sempre indirizzate quando c'è panico", ha aggiunto. "Nel primo tempo abbiamo fatto un bene, non abbiamo concesso chissà cosa, nella ripresa la partita è stata giocata. Il rigore poteva cambiare l'indirizzo della partita ma ci siamo presi la vittoria. Non dimentichiamo questo nostro inizio di stagione nel quale facciamo di necessità virtù".

Conte: "Anguissa? Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento"

"Dei giocatori infortunati nessuno ne parla. Abbiamo perso De Bruyne e Lukaku, qualcuno dice che ne abbiamo anche giovato. Siamo all'assurdo. Ci dicevano perché abbiamo preso in più un portiere di livello come Milinkovic-Savic? Si parla tanto e poi alla fine le situazioni anno ragione a chi la vede poco più lunga rispetto a chi spara sentenze mettendosi sempre dalla parte del vento a favore. Dobbiamo coinvolgere tutti trovando soluzioni nelle difficoltà, continuiamo così perché lo spirito non deve mai mancare", ha aggiunto. "Sono contento per Frank Anguissa, lui lo sa, se ha la spina attaccata ha tantissime qualità e può migliorare nella conclusione. Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento. Lang? Ha avuto due colpi sullo stesso punto, è stato sfortunato, contento per la sua prima gara da titolare. Oggi ha fatto una ottima partita Elmas, idem Gilmour che non stava al top dall’inizio, Continuiamo così”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Il Napoli passa a Lecce, Conte in vetta da soloTocco di mano di Juan Jesus: la fotosequenza