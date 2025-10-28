Conte: "Nessuno parla dei nostri infortunati. Anguissa ha qualità, Lang sfortunato"

LECCE - "Queste partite non sono mai semplici, perche vengono dopo sfide come quella contro l' Inter dove si sono sprecate energie fisiche e mentali. Siamo stati bravi. Abbiamo giocato contro una buona squadra, dovevamo gestirla un po' meglio nella parte finale, non abbiamo rischiato chissà cosa ma poi è li che la testa deve sempre stare dentro al campo". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo al vittoria sul Lecce. "Certe situazioni vanno sempre indirizzate quando c'è panico", ha aggiunto. "Nel primo tempo abbiamo fatto un bene, non abbiamo concesso chissà cosa, nella ripresa la partita è stata giocata. Il rigore poteva cambiare l'indirizzo della partita ma ci siamo presi la vittoria. Non dimentichiamo questo nostro inizio di stagione nel quale facciamo di necessità virtù".

Conte: "Anguissa? Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento"

"Dei giocatori infortunati nessuno ne parla. Abbiamo perso De Bruyne e Lukaku, qualcuno dice che ne abbiamo anche giovato. Siamo all'assurdo. Ci dicevano perché abbiamo preso in più un portiere di livello come Milinkovic-Savic? Si parla tanto e poi alla fine le situazioni anno ragione a chi la vede poco più lunga rispetto a chi spara sentenze mettendosi sempre dalla parte del vento a favore. Dobbiamo coinvolgere tutti trovando soluzioni nelle difficoltà, continuiamo così perché lo spirito non deve mai mancare", ha aggiunto. "Sono contento per Frank Anguissa, lui lo sa, se ha la spina attaccata ha tantissime qualità e può migliorare nella conclusione. Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento. Lang? Ha avuto due colpi sullo stesso punto, è stato sfortunato, contento per la sua prima gara da titolare. Oggi ha fatto una ottima partita Elmas, idem Gilmour che non stava al top dall’inizio, Continuiamo così”, ha concluso.