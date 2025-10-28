Lecce-Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra

LECCE - Vittoria pesante, di carattere, che mantiene il Napoli in alta quota e allunga il primato in classifica, in attesa della Roma. Conte ritrova la vittoria in trasferta e un gruppo capace di soffrire, reagire e portare a casa i tre punti in una serata complicata. Tra rigori parati, energie ritrovate e qualche ombra in attacco, ecco i protagonisti azzurri: i migliori e i peggiori del Via del Mare.

I tre migliori

Milinkovic-Savic

Il primo dei due eroi. Para il rigore di Camarda con freddezza glaciale e cambia l’inerzia della partita, restituendo fiducia e ossigeno a un Napoli che in quel momento rischiava di sbandare. Concentrato, attento, sempre presente anche sulle palle alte. Se il Napoli torna a vincere lontano da casa, gran parte del merito è suo.

Anguissa

L’altro volto della vittoria. Quarto gol stagionale e la sensazione di essere tornato il motore pulsante del centrocampo. Pressa, ruba, accompagna, trascina. Gioca fino al 97’ con una carica quasi feroce, confermandosi decisivo come contro Cagliari e Inter. Quando è “acceso”, come dice Conte, sposta gli equilibri da solo.

Neres

Entra e cambia la partita. Prima a sinistra, poi a destra, accende ogni pallone toccato e crea superiorità numerica con una naturalezza disarmante. L’assist su punizione per Anguissa è una carezza d’artista, ma dietro c’è anche tanto lavoro tattico.