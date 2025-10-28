Lecce-Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra
LECCE - Vittoria pesante, di carattere, che mantiene il Napoli in alta quota e allunga il primato in classifica, in attesa della Roma. Conte ritrova la vittoria in trasferta e un gruppo capace di soffrire, reagire e portare a casa i tre punti in una serata complicata. Tra rigori parati, energie ritrovate e qualche ombra in attacco, ecco i protagonisti azzurri: i migliori e i peggiori del Via del Mare.
I tre migliori
Milinkovic-Savic
Il primo dei due eroi. Para il rigore di Camarda con freddezza glaciale e cambia l’inerzia della partita, restituendo fiducia e ossigeno a un Napoli che in quel momento rischiava di sbandare. Concentrato, attento, sempre presente anche sulle palle alte. Se il Napoli torna a vincere lontano da casa, gran parte del merito è suo.
Anguissa
L’altro volto della vittoria. Quarto gol stagionale e la sensazione di essere tornato il motore pulsante del centrocampo. Pressa, ruba, accompagna, trascina. Gioca fino al 97’ con una carica quasi feroce, confermandosi decisivo come contro Cagliari e Inter. Quando è “acceso”, come dice Conte, sposta gli equilibri da solo.
Neres
Entra e cambia la partita. Prima a sinistra, poi a destra, accende ogni pallone toccato e crea superiorità numerica con una naturalezza disarmante. L’assist su punizione per Anguissa è una carezza d’artista, ma dietro c’è anche tanto lavoro tattico.
I tre peggiori
Lucca
Torna titolare dopo la panchina con l’Inter, ma non lascia tracce. Generoso nel pressing e utile nel gioco di sponda, sì, ma mai realmente pericoloso in area. Fatica a trovare spazi e tempi.
Politano
In ombra come non gli capitava da tempo. Gallo lo segue ovunque e lui non riesce mai a trovare la solita corsia preferenziale verso il fondo. Pochi dribbling riusciti, pochi cross pericolosi, tanto impegno ma scarsa efficacia. Serata storta che certifica la sua umanità dopo mesi ad altissimo livello.
Juan Jesus
Finché non commette il fallo di mano che porta al rigore, la sua prova era da manuale. Attento, puntuale, ordinato. Un errore di posizione più che di istinto, ma che poteva costare caro.
