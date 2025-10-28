Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Lecce-Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra© FOTO MOSCA

Lecce-Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra

La squadra di Conte ritrova la vittoria esterna e consolida il primato in classifica. Tra i migliori spiccano Anguissa e Milinkovic-Savic, protagonisti del successo al Via del Mare. Giornata difficile invece per Lucca
Davide Palliggiano
TagsnapoliAnguissaMilinkovic-Savic
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

LECCE - Vittoria pesante, di carattere, che mantiene il Napoli in alta quota e allunga il primato in classifica, in attesa della Roma. Conte ritrova la vittoria in trasferta e un gruppo capace di soffrire, reagire e portare a casa i tre punti in una serata complicata. Tra rigori parati, energie ritrovate e qualche ombra in attacco, ecco i protagonisti azzurri: i migliori e i peggiori del Via del Mare.

I tre migliori

Milinkovic-Savic  

 

Il primo dei due eroi. Para il rigore di Camarda con freddezza glaciale e cambia l’inerzia della partita, restituendo fiducia e ossigeno a un Napoli che in quel momento rischiava di sbandare. Concentrato, attento, sempre presente anche sulle palle alte. Se il Napoli torna a vincere lontano da casa, gran parte del merito è suo.

Anguissa 

 

L’altro volto della vittoria. Quarto gol stagionale e la sensazione di essere tornato il motore pulsante del centrocampo. Pressa, ruba, accompagna, trascina. Gioca fino al 97’ con una carica quasi feroce, confermandosi decisivo come contro Cagliari e Inter. Quando è “acceso”, come dice Conte, sposta gli equilibri da solo.

Neres 

 

Entra e cambia la partita. Prima a sinistra, poi a destra, accende ogni pallone toccato e crea superiorità numerica con una naturalezza disarmante. L’assist su punizione per Anguissa è una carezza d’artista, ma dietro c’è anche tanto lavoro tattico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

I tre peggiori

Lucca 

 

Torna titolare dopo la panchina con l’Inter, ma non lascia tracce. Generoso nel pressing e utile nel gioco di sponda, sì, ma mai realmente pericoloso in area. Fatica a trovare spazi e tempi.

Politano 

 

In ombra come non gli capitava da tempo. Gallo lo segue ovunque e lui non riesce mai a trovare la solita corsia preferenziale verso il fondo. Pochi dribbling riusciti, pochi cross pericolosi, tanto impegno ma scarsa efficacia. Serata storta che certifica la sua umanità dopo mesi ad altissimo livello.

Juan Jesus 

 

Finché non commette il fallo di mano che porta al rigore, la sua prova era da manuale. Attento, puntuale, ordinato. Un errore di posizione più che di istinto, ma che poteva costare caro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

LECCE - Vittoria pesante, di carattere, che mantiene il Napoli in alta quota e allunga il primato in classifica, in attesa della Roma. Conte ritrova la vittoria in trasferta e un gruppo capace di soffrire, reagire e portare a casa i tre punti in una serata complicata. Tra rigori parati, energie ritrovate e qualche ombra in attacco, ecco i protagonisti azzurri: i migliori e i peggiori del Via del Mare.

I tre migliori

Milinkovic-Savic  

 

Il primo dei due eroi. Para il rigore di Camarda con freddezza glaciale e cambia l’inerzia della partita, restituendo fiducia e ossigeno a un Napoli che in quel momento rischiava di sbandare. Concentrato, attento, sempre presente anche sulle palle alte. Se il Napoli torna a vincere lontano da casa, gran parte del merito è suo.

Anguissa 

 

L’altro volto della vittoria. Quarto gol stagionale e la sensazione di essere tornato il motore pulsante del centrocampo. Pressa, ruba, accompagna, trascina. Gioca fino al 97’ con una carica quasi feroce, confermandosi decisivo come contro Cagliari e Inter. Quando è “acceso”, come dice Conte, sposta gli equilibri da solo.

Neres 

 

Entra e cambia la partita. Prima a sinistra, poi a destra, accende ogni pallone toccato e crea superiorità numerica con una naturalezza disarmante. L’assist su punizione per Anguissa è una carezza d’artista, ma dietro c’è anche tanto lavoro tattico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte: "Anguissa ha qualità, Lang sfortunatoIl Napoli passa a Lecce, Conte in vetta da solo
1
Lecce-Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra
2
I tre peggiori